Кравцов исполнил мечту школьника из Брянска - РИА Новости, 04.01.2026
10:03 04.01.2026
Кравцов исполнил мечту школьника из Брянска
Кравцов исполнил мечту школьника из Брянска
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов исполнил мечту 15-летнего Дмитрия Фастовца из Брянска в рамках акции "Елка желаний", сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 04.01.2026
общество, россия, брянск, сергей кравцов
Общество, Россия, Брянск, Сергей Кравцов
Кравцов исполнил мечту школьника из Брянска

Кравцов подарил школьнику из Брянска паяльную станцию

© РИА Новости / Илья Питалев
Сергей Кравцов
Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Сергей Кравцов. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов исполнил мечту 15-летнего Дмитрия Фастовца из Брянска в рамках акции "Елка желаний", сообщили в пресс-службе правительства.
Мальчик загадал паяльную станцию. Как уточнили в пресс-службе, Дмитрий увлекается ІТ-технологиями, программированием, 3D-печатью, пайкой, работой со станками с ЧПУ. Также он активно участвовал в технологических олимпиадах и занимал призовые места на региональном уровне.
Встреча с министром прошла на площадке Федерального центра беспилотных авиационных систем в индустриальном парке "Руднево", где проходила олимпиада школьников по робототехнике. Помимо подарка, Дмитрия ждал мастер-класс по пайке.
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" – это ежегодная благотворительная акция, в которой неравнодушные дарят подарки и исполняют желания тех, кто нуждается в помощи. Акция организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". В 2018 году проект вошел в президентскую платформу "Россия – страна возможностей" и приобрел статус федерального.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принимает участие в благотворительной акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Лавров исполнил мечты детей из Луганска и Воронежа в рамках "Елки желаний"
