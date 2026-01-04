Рейтинг@Mail.ru
В Берлине объявили ЧС из-за отключения электричества - РИА Новости, 04.01.2026
19:42 04.01.2026
В Берлине объявили ЧС из-за отключения электричества
В Берлине объявили ЧС из-за отключения электричества
В Берлине объявили ЧС из-за отключения электричества

Власти Берлина объявили ЧС из-за отключения электричества и отопления

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Берлинские власти объявили чрезвычайную ситуацию в связи с отключением энергоснабжения в ряде районов на юго-западе столицы, сообщило управления сената по внутренним делам и спорту.
Ранее мэр столицы Кай Вегнер сообщил, что бундесвер (ВС ФРГ) будет задействован в оказании помощи оставшимся без электроэнергии жителям Берлина.
Около 45 тысяч домохозяйств в Берлине остались без света
Вчера, 00:02
"Сенатор (по внутренним делам) Ирис Шпрангер объявила о чрезвычайной ситуации в связи с отключением электроэнергии в Берлине", - говорится в сообщении управления в соцсети X.
Отмечается, что это облегчит привлечение вспомогательных сил, таких как бундесвер, федеральная полиция и гуманитарные организации для оказания помощи пострадавшим.
В субботу около 45 тысяч домохозяйств и 2,2 тысячи предприятий на юго-западе Берлина остались без электричества и частично отопления из-за пожара на кабельном мосту, сообщал оператор Stromnetz Berlin. К утру воскресенья удалось восстановить электроснабжение примерно 7 тысяч домохозяйств и 150 предприятий. Оператор рассчитывает, что полностью восстановить электроснабжение удастся только к 8 января. Леворадикальная анархистская группировка "Вулкан" взяла на себя ответственность за поджог кабелей.
Пассажиры на Центральном железнодорожном вокзале Берлина - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
В Берлине не могут возобновить движение поездов, нарушенное из-за вандалов
2 января, 16:44
 
