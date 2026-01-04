https://ria.ru/20260104/germaniya-2066386870.html
В Берлине объявили ЧС из-за отключения электричества
В Берлине объявили ЧС из-за отключения электричества - РИА Новости, 04.01.2026
В Берлине объявили ЧС из-за отключения электричества
Берлинские власти объявили чрезвычайную ситуацию в связи с отключением энергоснабжения в ряде районов на юго-западе столицы, сообщило управления сената по... РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T19:42:00+03:00
2026-01-04T19:42:00+03:00
2026-01-04T19:42:00+03:00
в мире
берлин (город)
германия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/136714/00/1367140015_0:266:5113:3142_1920x0_80_0_0_0beb1c3d242fcade2e9e60f2d527d510.jpg
https://ria.ru/20260104/berlin-2066287904.html
https://ria.ru/20260102/berlin-2066081340.html
берлин (город)
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/136714/00/1367140015_285:0:4830:3409_1920x0_80_0_0_1879dfc8cc2a54f878a6870f0a641cbe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, берлин (город), германия
В мире, Берлин (город), Германия
В Берлине объявили ЧС из-за отключения электричества
Власти Берлина объявили ЧС из-за отключения электричества и отопления
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Берлинские власти объявили чрезвычайную ситуацию в связи с отключением энергоснабжения в ряде районов на юго-западе столицы, сообщило управления сената по внутренним делам и спорту.
Ранее мэр столицы Кай Вегнер сообщил, что бундесвер (ВС ФРГ
) будет задействован в оказании помощи оставшимся без электроэнергии жителям Берлина
.
"Сенатор (по внутренним делам) Ирис Шпрангер объявила о чрезвычайной ситуации в связи с отключением электроэнергии в Берлине", - говорится в сообщении управления в соцсети X.
Отмечается, что это облегчит привлечение вспомогательных сил, таких как бундесвер, федеральная полиция и гуманитарные организации для оказания помощи пострадавшим.
В субботу около 45 тысяч домохозяйств и 2,2 тысячи предприятий на юго-западе Берлина остались без электричества и частично отопления из-за пожара на кабельном мосту, сообщал оператор Stromnetz Berlin. К утру воскресенья удалось восстановить электроснабжение примерно 7 тысяч домохозяйств и 150 предприятий. Оператор рассчитывает, что полностью восстановить электроснабжение удастся только к 8 января. Леворадикальная анархистская группировка "Вулкан" взяла на себя ответственность за поджог кабелей.