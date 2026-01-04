В Берлине объявили ЧС из-за отключения электричества

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Берлинские власти объявили чрезвычайную ситуацию в связи с отключением энергоснабжения в ряде районов на юго-западе столицы, сообщило управления сената по внутренним делам и спорту.

Ранее мэр столицы Кай Вегнер сообщил, что бундесвер (ВС ФРГ ) будет задействован в оказании помощи оставшимся без электроэнергии жителям Берлина

"Сенатор (по внутренним делам) Ирис Шпрангер объявила о чрезвычайной ситуации в связи с отключением электроэнергии в Берлине", - говорится в сообщении управления в соцсети X.

Отмечается, что это облегчит привлечение вспомогательных сил, таких как бундесвер, федеральная полиция и гуманитарные организации для оказания помощи пострадавшим.