В Германии сократилось число прошений о предоставлении убежища

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Общее число заявлений о предоставлении убежища в Германии в 2025 году сократилось приблизительно на треть по сравнению с 2024 годом, сообщает газета Bild со ссылкой на данные министерства внутренних дел ФРГ.
"Число запросов (и первичных, и последующих) в общей сложности сократилось с 250945 до 168543 - на 32,8%", - говорится в материале.
По данным издания, число первичных прошений - их подают мигранты, которые просят защиты в Германии впервые - сократилось на 51% по сравнению с 2024 годом, снизившись с 229 тысяч до 113 тысяч. В МВД Германии указывают следующие причины снижения числа прошений - изменение миграционной политики, рост числа отказов на границе, замедление воссоединения семей, упразднение ускоренной натурализации и уменьшение "притягивающих факторов" миграции. Отмечается, что больше всего заявлений о предоставлении убежища в прошлом году поступило из Афганистана (59,2 тысяч), Сирии (23,1 тысяч) и Турции (13,8 тысяч).
"Те, у кого нет права на защиту, не должны приезжать, а те, кто нарушают закон, должны уехать. Ясный сигнал из Германии о том, что миграционная политика в Европе изменилась, отправлен миру", - заявил газете министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт.
В декабре телеканал ZDF со ссылкой на Добриндта сообщал, что Германия больше не будет принимать просителей убежища из других стран ЕС в рамках так называемого механизма солидарности в 2026 году.
