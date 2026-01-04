Рейтинг@Mail.ru
В Германии сократилось число прошений о предоставлении убежища - РИА Новости, 04.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:26 04.01.2026
https://ria.ru/20260104/germanija-2066345061.html
В Германии сократилось число прошений о предоставлении убежища
В Германии сократилось число прошений о предоставлении убежища - РИА Новости, 04.01.2026
В Германии сократилось число прошений о предоставлении убежища
Общее число заявлений о предоставлении убежища в Германии в 2025 году сократилось приблизительно на треть по сравнению с 2024 годом, сообщает газета Bild со... РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T14:26:00+03:00
2026-01-04T14:26:00+03:00
в мире
германия
афганистан
сирия
александр добриндт
bild
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941897_0:170:3035:1877_1920x0_80_0_0_fb3c931f8b052a875dbee8bf4922cbab.jpg
https://ria.ru/20251025/germaniya-2050595843.html
германия
афганистан
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941897_306:0:3035:2047_1920x0_80_0_0_1deed1f42e8bd23f50fe3f7440450def.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, афганистан, сирия, александр добриндт, bild, евросоюз
В мире, Германия, Афганистан, Сирия, Александр Добриндт, Bild, Евросоюз
В Германии сократилось число прошений о предоставлении убежища

Bild: число прошений об убежище в Германии в 2025 году сократилось на треть

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Общее число заявлений о предоставлении убежища в Германии в 2025 году сократилось приблизительно на треть по сравнению с 2024 годом, сообщает газета Bild со ссылкой на данные министерства внутренних дел ФРГ.
«
"Число запросов (и первичных, и последующих) в общей сложности сократилось с 250945 до 168543 - на 32,8%", - говорится в материале.
По данным издания, число первичных прошений - их подают мигранты, которые просят защиты в Германии впервые - сократилось на 51% по сравнению с 2024 годом, снизившись с 229 тысяч до 113 тысяч. В МВД Германии указывают следующие причины снижения числа прошений - изменение миграционной политики, рост числа отказов на границе, замедление воссоединения семей, упразднение ускоренной натурализации и уменьшение "притягивающих факторов" миграции. Отмечается, что больше всего заявлений о предоставлении убежища в прошлом году поступило из Афганистана (59,2 тысяч), Сирии (23,1 тысяч) и Турции (13,8 тысяч).
"Те, у кого нет права на защиту, не должны приезжать, а те, кто нарушают закон, должны уехать. Ясный сигнал из Германии о том, что миграционная политика в Европе изменилась, отправлен миру", - заявил газете министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт.
В декабре телеканал ZDF со ссылкой на Добриндта сообщал, что Германия больше не будет принимать просителей убежища из других стран ЕС в рамках так называемого механизма солидарности в 2026 году.
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
В Германии рассказали о росте числа депортированных за год
25 октября 2025, 17:35
 
В миреГерманияАфганистанСирияАлександр ДобриндтBildЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала