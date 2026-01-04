Мальтийский орден примет участие в восстановлении Газы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 янв - РИА Новости. Мальтийский орден согласился принять участие в восстановлении сектора Газа по приглашению Каира, он сосредоточится на гуманитарной помощи в координации с египетским Красным полумесяцем, рассказал РИА Новости первый советник представительства Мальтийского ордена в Египте Марк Иннаро.

"Правительство Египта обратилось к нам с просьбой принять участие в реализации этого плана, плана реконструкции и особенно гуманитарного плана. Фокус будет сосредоточен на гуманитарном аспекте, направленном на преодоление глубокой травмы и ущерба, нанесенного обществу недавним конфликтом", - сказал Иннаро.