Мальтийский орден примет участие в восстановлении Газы - РИА Новости, 04.01.2026
05:21 04.01.2026
Мальтийский орден примет участие в восстановлении Газы
Мальтийский орден примет участие в восстановлении Газы
Мальтийский орден примет участие в восстановлении Газы

Мальтийский орден примет участие в восстановлении Газы по приглашению Египта

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 янв - РИА Новости. Мальтийский орден согласился принять участие в восстановлении сектора Газа по приглашению Каира, он сосредоточится на гуманитарной помощи в координации с египетским Красным полумесяцем, рассказал РИА Новости первый советник представительства Мальтийского ордена в Египте Марк Иннаро.
В ноябре делегация ордена, возглавляемая его руководителем, магистром Джоном Данлэпом, встретилась с главой МИД Египта Бадром Абдель Аты и верховным имамом каирского университета "Аль-Азхар" шейхом Ахмадом Аль-Тайибом.
"Правительство Египта обратилось к нам с просьбой принять участие в реализации этого плана, плана реконструкции и особенно гуманитарного плана. Фокус будет сосредоточен на гуманитарном аспекте, направленном на преодоление глубокой травмы и ущерба, нанесенного обществу недавним конфликтом", - сказал Иннаро.
Он также добавил, что работа будет вестись в тесном сотрудничестве с египетским Красным полумесяцем.
"Нас как Суверенный Мальтийский орден попросили координировать наши действия с Красным полумесяцем, агентствами ООН и другими гуманитарными организациями", - добавил Иннаро.
Мальтийский орден признан международным правом в качестве суверенного образования и имеет штаб-квартиру в Риме. Он реализует тысячи гуманитарных проектов в 120 странах, сосредоточившись на здравоохранении, помощи при стихийных бедствиях и поддержке беженцев.
В середине ноября Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана американского президента Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане Соединенных Штатов по Газе предлагается временное международное управление сектором Газа и создание "совета мира" под председательством Трампа. Также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом. Пока данных о составе миротворческих сил нет. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что дальнейшая реализация мирного плана находится под вопросом, учитывая заявления как Израиля, так и палестинского движения ХАМАС о нарушении условий этой инициативы.
