БРАТИСЛАВА, 4 янв - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо назвал действия США в Венесуэле "нефтяной авантюрой", которую следует осудить.
"Несмотря на то, что мы не можем ничего сделать, даже символически, а неуместные вещи делать не буду, я должен однозначно эту очередную американскую нефтяную авантюру осудить и отвергнуть, даже ценой того, что моя четкая и последовательная позиция может на определенное время политически ухудшить словацко-американские отношения", - сказал Фицо в ходе видеообращения, которое опубликовано на его странице в социальной сети Facebook* в воскресенье.
Он выразил сожаление, что в настоящее время ООН стоит "на коленях", а Совет безопасности ООН без реформы и усиления его полномочий является "беззубым".
"Великие державы сегодня делают буквально все, что хотят, они полностью стерли существование международного права и необходимость его соблюдения", - отметил Фицо.
Президент США Дональд Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.
Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
МИД КНДР тоже решительно осудил насилие США в отношении Венесуэлы, расценил действия Вашингтона как грубое нарушение суверенитета и международного права.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
