Фицо назвал действия США в Венесуэле нефтяной авантюрой
20:08 04.01.2026
https://ria.ru/20260104/fitso-2066390079.html
Фицо назвал действия США в Венесуэле нефтяной авантюрой
Фицо назвал действия США в Венесуэле нефтяной авантюрой - РИА Новости, 04.01.2026
Фицо назвал действия США в Венесуэле нефтяной авантюрой
Премьер Словакии Роберт Фицо назвал действия США в Венесуэле "нефтяной авантюрой", которую следует осудить. РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T20:08:00+03:00
2026-01-04T20:08:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
россия
николас мадуро
роберт фицо
дональд трамп
оон
в мире, венесуэла, сша, россия, николас мадуро, роберт фицо, дональд трамп, оон, facebook, мид кнр, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, США, Россия, Николас Мадуро, Роберт Фицо, Дональд Трамп, ООН, Facebook, МИД КНР, Удары США по Венесуэле
Фицо назвал действия США в Венесуэле нефтяной авантюрой

Фицо назвал действия США в Венесуэле нефтяной авантюрой, которую следует осудить

© AP Photo / Virginia MayoПремьер-министр Словакии Роберта Фицо
Премьер-министр Словакии Роберта Фицо - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Премьер-министр Словакии Роберта Фицо. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 4 янв - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо назвал действия США в Венесуэле "нефтяной авантюрой", которую следует осудить.
"Несмотря на то, что мы не можем ничего сделать, даже символически, а неуместные вещи делать не буду, я должен однозначно эту очередную американскую нефтяную авантюру осудить и отвергнуть, даже ценой того, что моя четкая и последовательная позиция может на определенное время политически ухудшить словацко-американские отношения", - сказал Фицо в ходе видеообращения, которое опубликовано на его странице в социальной сети Facebook* в воскресенье.
Последствия атаки США по авиабазе Ла-Карлота в Каракасе - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
В Госдуме назвали главную цель вторжения США в Венесуэлу
3 января, 19:21
Он выразил сожаление, что в настоящее время ООН стоит "на коленях", а Совет безопасности ООН без реформы и усиления его полномочий является "беззубым".
«
"Великие державы сегодня делают буквально все, что хотят, они полностью стерли существование международного права и необходимость его соблюдения", - отметил Фицо.
В субботу Фицо назвал операцию США в Венесуэле доказательством распада мирового порядка, который был установлен после Второй мировой войны.
Президент США Дональд Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Мир стоит на пороге большой войны
Вчера, 08:00
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.
Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу. В МИД КНР подчеркнули, что действия США нарушают международное право и основные нормы международных отношений, а также противоречат целям и принципам Устава ООН.
МИД КНДР тоже решительно осудил насилие США в отношении Венесуэлы, расценил действия Вашингтона как грубое нарушение суверенитета и международного права.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Вторжение в Венесуэлу: Трамп поставил на кон все
3 января, 14:13
 
В миреВенесуэлаСШАРоссияНиколас МадуроРоберт ФицоДональд ТрампООНFacebookМИД КНРУдары США по Венесуэле
 
 
