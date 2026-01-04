Рейтинг@Mail.ru
"Простоквашино" собрал в прокате за четыре дня более миллиарда рублей
Культура
 
13:27 04.01.2026
"Простоквашино" собрал в прокате за четыре дня более миллиарда рублей
культура
сарик андреасян
павел деревянко
иван охлобыстин
фонд кино
сарик андреасян, павел деревянко, иван охлобыстин, фонд кино
Культура, Сарик Андреасян, Павел Деревянко, Иван Охлобыстин, Фонд кино
© К.Б.А. / Кинокомпания братьев Андреасян (2025)Кадр из фильма "Простоквашино"
© К.Б.А. / Кинокомпания братьев Андреасян (2025)
Кадр из фильма "Простоквашино"
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Российский фильм "Простоквашино" за четыре дня кинопроката преодолел рубеж миллиард рублей, свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.
Картина режиссера Сарика Андреасяна вышла в российский прокат 1 января.
"Общие сборы - 1 000 892 709 рублей ", - говорится в сообщении на сайте ЕАИС.
Роль дяди Федора сыграл юный актер Роман Панков. Кота Матроскина озвучил Антон Табаков, а Шарика - Павел Деревянко. Почтальона Печкина сыграл Иван Охлобыстин, а родителей дяди Федора - Лиза Моряк и Павел Прилучный.
Культура
 
 
