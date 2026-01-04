https://ria.ru/20260104/film-2066340631.html
"Простоквашино" собрал в прокате за четыре дня более миллиарда рублей
"Простоквашино" собрал в прокате за четыре дня более миллиарда рублей - РИА Новости, 04.01.2026
"Простоквашино" собрал в прокате за четыре дня более миллиарда рублей
Российский фильм "Простоквашино" за четыре дня кинопроката преодолел рубеж миллиард рублей, свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной... РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T13:27:00+03:00
2026-01-04T13:27:00+03:00
2026-01-04T13:27:00+03:00
культура
сарик андреасян
павел деревянко
иван охлобыстин
фонд кино
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064284310_210:0:1639:804_1920x0_80_0_0_a02be171efab427979275646a4d7910b.jpg
https://ria.ru/20260102/sbory-2066062914.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064284310_424:0:1496:804_1920x0_80_0_0_6230af83f37810e35a8469544ca61f79.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сарик андреасян, павел деревянко, иван охлобыстин, фонд кино
Культура, Сарик Андреасян, Павел Деревянко, Иван Охлобыстин, Фонд кино
"Простоквашино" собрал в прокате за четыре дня более миллиарда рублей
Фильм "Простоквашино" заработал в прокате более миллиарда рублей за четыре дня