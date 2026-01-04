Полиция Латвии поднялась на борт судна в Лиепае

Ранее премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила о повреждении оптоволоконного кабеля частной компании в Балтийском море рядом с городом Лиепая. Она отметила, что инцидент не повлиял на латвийских пользователей коммуникационных сетей. По данным властей Литвы, речь идет о кабеле, который проходит от населенного пункта Швянтойи в Литве до Лиепаи в Латвии. Пока неясно, что именно стало причиной этого инцидента.