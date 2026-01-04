Рейтинг@Mail.ru
Полиция Латвии поднялась на борт судна в Лиепае - РИА Новости, 04.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:23 04.01.2026
https://ria.ru/20260104/es-2066409697.html
Полиция Латвии поднялась на борт судна в Лиепае
Полиция Латвии поднялась на борт судна в Лиепае - РИА Новости, 04.01.2026
Полиция Латвии поднялась на борт судна в Лиепае
Полиция Латвии взошла на судно в порту города Лиепая после сообщений о повреждении оптоволоконного кабеля частной компании в Балтийском море, передает агентство РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T23:23:00+03:00
2026-01-04T23:23:00+03:00
в мире
латвия
балтийское море
литва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156106/81/1561068185_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_07889d98e9ad5d9489b43a450f221c2e.jpg
https://ria.ru/20260102/es-2066096785.html
латвия
балтийское море
литва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156106/81/1561068185_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f4a7ce04050add02a6224583807554f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, латвия, балтийское море, литва
В мире, Латвия, Балтийское море, Литва
Полиция Латвии поднялась на борт судна в Лиепае

Следователи поднялись на борт судна в Латвии после инцидента с кабелем

© Sputnik / Сергей Мелконов | Перейти в медиабанкПамятник Свободы в Риге
Памятник Свободы в Риге - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© Sputnik / Сергей Мелконов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Полиция Латвии взошла на судно в порту города Лиепая после сообщений о повреждении оптоволоконного кабеля частной компании в Балтийском море, передает агентство Рейтер со ссылкой на полицию.
"Латвийские следователи в воскресенье взошли на судно в связи с инцидентом", - передает агентство.
Отмечается, что судно и экипаж не задержаны, они сотрудничают с полицией.
Ранее премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила о повреждении оптоволоконного кабеля частной компании в Балтийском море рядом с городом Лиепая. Она отметила, что инцидент не повлиял на латвийских пользователей коммуникационных сетей. По данным властей Литвы, речь идет о кабеле, который проходит от населенного пункта Швянтойи в Литве до Лиепаи в Латвии. Пока неясно, что именно стало причиной этого инцидента.
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
ЕС не способен хранить персональные данные, заявил Центр кибербезопасности
2 января, 18:50
 
В миреЛатвияБалтийское мореЛитва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала