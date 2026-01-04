https://ria.ru/20260104/es-2066409697.html
Полиция Латвии поднялась на борт судна в Лиепае
Полиция Латвии поднялась на борт судна в Лиепае - РИА Новости, 04.01.2026
Полиция Латвии поднялась на борт судна в Лиепае
Полиция Латвии взошла на судно в порту города Лиепая после сообщений о повреждении оптоволоконного кабеля частной компании в Балтийском море, передает агентство РИА Новости, 04.01.2026
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости.
Полиция Латвии взошла на судно в порту города Лиепая после сообщений о повреждении оптоволоконного кабеля частной компании в Балтийском море, передает агентство Рейтер
со ссылкой на полицию.
"Латвийские следователи в воскресенье взошли на судно в связи с инцидентом", - передает агентство.
Отмечается, что судно и экипаж не задержаны, они сотрудничают с полицией.
Ранее премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила о повреждении оптоволоконного кабеля частной компании в Балтийском море рядом с городом Лиепая. Она отметила, что инцидент не повлиял на латвийских пользователей коммуникационных сетей. По данным властей Литвы, речь идет о кабеле, который проходит от населенного пункта Швянтойи в Литве до Лиепаи в Латвии. Пока неясно, что именно стало причиной этого инцидента.