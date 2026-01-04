Рейтинг@Mail.ru
Евросоюз готов дойти до края пропасти, заявил Фицо
04.01.2026
22:34 04.01.2026
Евросоюз готов дойти до края пропасти, заявил Фицо
Европейский союз в своей антироссийской политике готов дойти до края пропасти, заявил премьер Словакии Роберт Фицо. РИА Новости, 04.01.2026
Евросоюз готов дойти до края пропасти, заявил Фицо

БРАТИСЛАВА, 4 янв - РИА Новости. Европейский союз в своей антироссийской политике готов дойти до края пропасти, заявил премьер Словакии Роберт Фицо.
"Европейский союз в антироссийских подходах может дойти до края пропасти. С одобренным военным кредитом сегодня это уже 280 миллиардов евро, которые ЕС дал на поддержку Украины в войне с Россией, санкционные пакеты, заморозка российских активов, и я уже не знаю, что во имя ненависти по отношению к России родилось в головах брюссельских чиновников. Они, конечно, не упали с Луны, они там представляют конкретные страны", - сказал Фицо в ходе видеообращения, которое опубликовано на его странице в социальной сети Facebook* в воскресенье.
По его мнению, во внешней политике Европейского союза преобладает ненависть к России.
Ранее в Брюсселе прошел саммит, по итогам которого в ЕС временно отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Вице-спикер парламента Словакии разочаровался решением Фицо по санкциям
24 октября 2025, 17:07
 
