Латвия заявила о повреждении оптоволоконного кабеля в Балтийском море
Латвия заявила о повреждении оптоволоконного кабеля в Балтийском море
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила о повреждении оптоволоконного кабеля частной компании в Балтийском море, передает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 04.01.2026
Латвия заявила о повреждении оптоволоконного кабеля в Балтийском море
Силиня заявила о повреждении частного оптоволоконного кабеля в Балтийском море