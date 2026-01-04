Рейтинг@Mail.ru
Европа импортирует по 400 миллионов кубов сжиженного газа в день - РИА Новости, 04.01.2026
21:13 04.01.2026
Европа импортирует по 400 миллионов кубов сжиженного газа в день
Европа импортирует по 400 миллионов кубов сжиженного газа в день
2026-01-04T21:13:00+03:00
2026-01-04T21:13:00+03:00
экономика, европа
Европа импортирует по 400 миллионов кубов сжиженного газа в день

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Европа в первые дни января импортирует почти по 400 миллионов кубометров сжиженного природного газа (СПГ) в сутки, что чуть ниже среднего показателя декабря, подсчитало РИА Новости, изучив данные ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).
Поставки с терминалов СПГ в газотранспортную сеть 1 января составили около 393 миллионов кубометров, а на следующий день приблизились к 396 миллионам кубометров. Показатель в декабре составил в среднем 411 миллионов кубометров в сутки (больше на 4,6% и 3,8% соответственно).
Импорт в декабре 2025 года составил 12,7 миллиарда кубометров, что на 1,9% больше показателя ноября 2025 года, на 21,5% – декабря 2024 года.
Европа по итогам 2025 года обновила рекорд импорта СПГ. Показатель составил 142 миллиарда кубометров, что в годовом выражении больше на 27,5%.
Танкер-газовоз Grand Elena у причала завода по производству СПГ в Сахалинской области - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Поставки СПГ из России в КНР выросли в ноябре до максимума за три года
20 декабря 2025, 09:01
 
