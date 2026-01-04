Рейтинг@Mail.ru
Фицо обвинил ЕС в лицемерии и непригодности на фоне событий в Венесуэле - РИА Новости, 04.01.2026
20:43 04.01.2026
Фицо обвинил ЕС в лицемерии и непригодности на фоне событий в Венесуэле
Премьер Словакии Роберт Фицо на фоне действий США в Венесуэле обвинил Европейский союз в лицемерии и непригодности. РИА Новости, 04.01.2026
в мире, венесуэла, сша, словакия, роберт фицо, евросоюз, оон, николас мадуро, дональд трамп
В мире, Венесуэла, США, Словакия, Роберт Фицо, Евросоюз, ООН, Николас Мадуро, Дональд Трамп
Роберт Фицо
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Роберт Фицо. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 4 янв - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо на фоне действий США в Венесуэле обвинил Европейский союз в лицемерии и непригодности.
"Если Словакия, кроме четких заявлений, ничего не может сделать для исправления этого грубого нарушения международного права, то тут есть одна институция, у которой эта сила есть, но она непригодна и лицемерна. Этой институцией является Европейский союз", - сказал Фицо в ходе видеообращения, которое опубликовано на его странице в социальной сети Facebook* в воскресенье.
По мнению Фицо, если бы Европейский союз использовал имеющийся потенциал, то его "голос был бы очень сильным".
"Долгие годы я призываю к тому, чтобы у Европейского союза была собственная внешняя политика, чтобы он избавился от тотального влияния США", - заключил словацкий премьер.
В субботу Фицо назвал операцию США в Венесуэле доказательством распада мирового порядка, который был установлен после Второй мировой войны.
Президент США Дональд Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.
Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу. В МИД КНР подчеркнули, что действия США нарушают международное право и основные нормы международных отношений, а также противоречат целям и принципам Устава ООН.
МИД КНДР тоже решительно осудил насилие США в отношении Венесуэлы, расценил действия Вашингтона как грубое нарушение суверенитета и международного права.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
В миреВенесуэлаСШАСловакияРоберт ФицоЕвросоюзООННиколас МадуроДональд Трамп
 
 
