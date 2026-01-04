Рейтинг@Mail.ru
Австрия могла бы создать платформу БРИКС-ЕС, заявил глава бизнес-клуба - РИА Новости, 04.01.2026
19:14 04.01.2026
Австрия могла бы создать платформу БРИКС-ЕС, заявил глава бизнес-клуба
в мире
австрия
европа
россия
брикс
австрия
европа
россия
в мире, австрия, европа, россия, брикс
В мире, Австрия, Европа, Россия, БРИКС
© РИА НовостиФлаги стран-участников БРИКС
Флаги стран-участников БРИКС - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© РИА Новости
Флаги стран-участников БРИКС. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Австрия могла бы создать торговую платформу между странами Европы и БРИКС, что стало бы импульсом к развитию делового потенциала этих стран, заявил в интервью РИА Новости председатель Австрийского бизнес-клуба в России Геральд Сакулер.
"Сейчас Австрия могла бы, например, создать торговую платформу между странами Европы и странами БРИКС, ведь Россия является ближайшим участником БРИКС к Австрии. И это могло бы быть воспринято всеми как развитие огромного делового потенциала, а не как нарушение санкций", - сказал он.
По его мнению, Австрия является логичным местом для создания торговых платформ между БРИКС и Европой из-за её политики нейтралитета.
Глава партии Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость (ССВ) Сара Вагенкнехт - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
Вагенкнехт призвала закупать газ из России и развивать торговлю с БРИКС
8 апреля 2025, 15:29
 
В миреАвстрияЕвропаРоссияБРИКС
 
 
