https://ria.ru/20260104/es-2066383071.html
Австрия могла бы создать платформу БРИКС-ЕС, заявил глава бизнес-клуба
Австрия могла бы создать платформу БРИКС-ЕС, заявил глава бизнес-клуба - РИА Новости, 04.01.2026
Австрия могла бы создать платформу БРИКС-ЕС, заявил глава бизнес-клуба
Австрия могла бы создать торговую платформу между странами Европы и БРИКС, что стало бы импульсом к развитию делового потенциала этих стран, заявил в интервью... РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T19:14:00+03:00
2026-01-04T19:14:00+03:00
2026-01-04T19:14:00+03:00
в мире
австрия
европа
россия
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92832/91/928329199_0:97:1976:1208_1920x0_80_0_0_8a7eacc39dd975a18f7ee5906b88cc16.jpg
https://ria.ru/20250408/vagenkneht-2010043805.html
австрия
европа
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92832/91/928329199_0:0:1642:1231_1920x0_80_0_0_ddf9620fac15b3ed7237c2ab9c9896c2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, австрия, европа, россия, брикс
В мире, Австрия, Европа, Россия, БРИКС
Австрия могла бы создать платформу БРИКС-ЕС, заявил глава бизнес-клуба
Сакулер: Австрия могла бы создать торговую платформу БРИКС-ЕС