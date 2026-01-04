Эксперт рассказал о стратегии США в Латинской Америке

РИМ, 4 янв - РИА Новости. Действия американских властей в отношении Венесуэлы и операция против президента страны Николаса Мадуро вписывается в долгосрочной стратегии США в Латинской Америке и представление о ней как о зоне исключительных интересов США, заявил РИА Новости президент итальянского Международного института глобального анализа Vision & Global Trends Тиберио Грациани (Tiberio Graziani).
По его словам, влияние США в Центральной и Южной Америке берет начало из "доктрины Монро" 1823 года - декларации принципов внешней политики США, которая зафиксировала колониальную политику США на американских континентах.
"С самого начала этот подход легитимизировал все более агрессивное присутствие Вашингтона на континенте, постепенно приобретая отчетливо гегемонистский характер на протяжении XIX века. В течение XX века контроль над всем Западным полушарием стал постоянной составляющей геополитической, геостратегической и экономической практики США, служащей цели укрепления глобальной роли", - сказал РИА Новости Грациани.
В этом контексте, отметил он, латиноамериканский континент представлялся в североамериканской риторике как своего рода "задний двор". "Для американцев это было пространство, которое необходимо охранять и косвенно контролировать, чтобы предотвратить появление автономных или враждебных субъектов", - подчеркнул политолог.
Он добавил, что с недавнего времени США приняли стратегию, направленную на возвращение всего латиноамериканского пространства под свою сферу влияния, что вылилось в появление ряда правительств, благосклонных к Вашингтону
"В конкретном случае Венесуэлы эти политические и стратегические факторы усугубляются значительным интересом США к контролю над огромными энергетическими ресурсами страны. Руководство, не поддерживающее CША, может использовать эти ресурсы в качестве рычага для укрепления сотрудничества с альтернативными Западу игрокам, особенно с некоторыми странами БРИКС, и особенно с Китаем, тем самым бросая вызов региональному энергетическому и геополитическому балансу", - полагает собеседник агентства.
В заключение Грациани не исключил, что действия США в регионе не ограничатся Венесуэлой.
"В среднесрочной перспективе вполне возможно, что следующим полем битвы может стать Колумбия под руководством Густаво Петро. Военные действия, предпринятые в последние несколько часов, можно объяснить ускоренной стратегией Трампа по утверждению гегемонии США в то время, когда США все больше ощущают ослабление своего глобального превосходства. С этой точки зрения, переход к жестким мерам с похищением Мадуро может создать прецедент, адресованный не только "врагам", но и тем союзникам, которых Вашингтон считает ненадежными", - считает итальянский эксперт.
Трамп в субботу заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force. New York Times со ссылкой на высокопоставленного венесуэльского чиновника сообщила, что в результате атаки погибли не менее 40 человек, в том числе военные и мирные жители.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля. Американские СМИ вели трансляцию прибытия в штат Нью-Йорк самолета, с борта которого в окружении десятков правоохранителей вывели, предположительно, Мадуро и его жену.
Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН, оно пройдет 5 января.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.