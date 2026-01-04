Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал о стратегии США в Латинской Америке - РИА Новости, 04.01.2026
11:17 04.01.2026
Эксперт рассказал о стратегии США в Латинской Америке
Эксперт рассказал о стратегии США в Латинской Америке
в мире
сша
венесуэла
вашингтон (штат)
николас мадуро
тиберио грациани
густаво петро
брикс
сша
венесуэла
вашингтон (штат)
Эксперт рассказал о стратегии США в Латинской Америке

Грациани назвал Венесуэлу зоной исключительных интересов США

РИМ, 4 янв - РИА Новости. Действия американских властей в отношении Венесуэлы и операция против президента страны Николаса Мадуро вписывается в долгосрочной стратегии США в Латинской Америке и представление о ней как о зоне исключительных интересов США, заявил РИА Новости президент итальянского Международного института глобального анализа Vision & Global Trends Тиберио Грациани (Tiberio Graziani).
По его словам, влияние США в Центральной и Южной Америке берет начало из "доктрины Монро" 1823 года - декларации принципов внешней политики США, которая зафиксировала колониальную политику США на американских континентах.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Трамп раскрыл подробности операции по захвату Мадуро
3 января, 12:42
"С самого начала этот подход легитимизировал все более агрессивное присутствие Вашингтона на континенте, постепенно приобретая отчетливо гегемонистский характер на протяжении XIX века. В течение XX века контроль над всем Западным полушарием стал постоянной составляющей геополитической, геостратегической и экономической практики США, служащей цели укрепления глобальной роли", - сказал РИА Новости Грациани.
В этом контексте, отметил он, латиноамериканский континент представлялся в североамериканской риторике как своего рода "задний двор". "Для американцев это было пространство, которое необходимо охранять и косвенно контролировать, чтобы предотвратить появление автономных или враждебных субъектов", - подчеркнул политолог.
Он добавил, что с недавнего времени США приняли стратегию, направленную на возвращение всего латиноамериканского пространства под свою сферу влияния, что вылилось в появление ряда правительств, благосклонных к Вашингтону
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Вашингтон нашел слабое звено
Вчера, 08:00
"В конкретном случае Венесуэлы эти политические и стратегические факторы усугубляются значительным интересом США к контролю над огромными энергетическими ресурсами страны. Руководство, не поддерживающее CША, может использовать эти ресурсы в качестве рычага для укрепления сотрудничества с альтернативными Западу игрокам, особенно с некоторыми странами БРИКС, и особенно с Китаем, тем самым бросая вызов региональному энергетическому и геополитическому балансу", - полагает собеседник агентства.
В заключение Грациани не исключил, что действия США в регионе не ограничатся Венесуэлой.
"В среднесрочной перспективе вполне возможно, что следующим полем битвы может стать Колумбия под руководством Густаво Петро. Военные действия, предпринятые в последние несколько часов, можно объяснить ускоренной стратегией Трампа по утверждению гегемонии США в то время, когда США все больше ощущают ослабление своего глобального превосходства. С этой точки зрения, переход к жестким мерам с похищением Мадуро может создать прецедент, адресованный не только "врагам", но и тем союзникам, которых Вашингтон считает ненадежными", - считает итальянский эксперт.
Каракас, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
CNN сравнил удары США по Венесуэле с операцией против Хусейна
3 января, 13:47
Трамп в субботу заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force. New York Times со ссылкой на высокопоставленного венесуэльского чиновника сообщила, что в результате атаки погибли не менее 40 человек, в том числе военные и мирные жители.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля. Американские СМИ вели трансляцию прибытия в штат Нью-Йорк самолета, с борта которого в окружении десятков правоохранителей вывели, предположительно, Мадуро и его жену.
Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН, оно пройдет 5 января.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
Дым над военной базой в Каракасе - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Трамп показал видео атаки на Каракас под песню против войны во Вьетнаме
3 января, 20:02
 
