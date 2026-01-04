В Пекине открыли новый исследовательский центр БРИКС

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Новый исследовательский центр БРИКС по развитию производительных сил открылся в Пекине, сообщает министерство науки и технологий Китая.

По данным министерства, премьер Госсовета КНР Ли Цян заявил о создании центра в июле 2025 года в ходе своего выступления на 17-й встрече лидеров стран БРИКС.

"Исследовательский центр создан на базе нового Центра повышения производительности при министерстве науки и технологий, он будет функционировать в рамках организационной модели "офлайн + онлайн". В рамках механизма сотрудничества БРИКС он призван сформировать международную платформу для научных исследований, обменов и сотрудничества", - говорится в заявлении.

Среди основных направлений деятельности министерство выделяет проведение совместных исследований теории и практики развития производительных сил нового качества, содействие научно-технологическому инновационному сотрудничеству, формирование международных междисциплинарных специалистов, создание сети совместных исследований для предоставления интеллектуальной и аналитической поддержки процессам выработки политических решений и совместного процветания стран-участниц и партнеров БРИКС.