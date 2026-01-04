Рейтинг@Mail.ru
В Пекине открыли новый исследовательский центр БРИКС
04.01.2026
В Пекине открыли новый исследовательский центр БРИКС
В Пекине открыли новый исследовательский центр БРИКС
Новый исследовательский центр БРИКС по развитию производительных сил открылся в Пекине, сообщает министерство науки и технологий Китая. РИА Новости, 04.01.2026
в мире, китай, пекин, ли цян, брикс
В мире, Китай, Пекин, Ли Цян, БРИКС
В Пекине открыли новый исследовательский центр БРИКС

В Пекине открылся исследовательский центр БРИКС по развитию производительных сил

Флаги стран-участников БРИКС. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Новый исследовательский центр БРИКС по развитию производительных сил открылся в Пекине, сообщает министерство науки и технологий Китая.
По данным министерства, премьер Госсовета КНР Ли Цян заявил о создании центра в июле 2025 года в ходе своего выступления на 17-й встрече лидеров стран БРИКС.
"Исследовательский центр создан на базе нового Центра повышения производительности при министерстве науки и технологий, он будет функционировать в рамках организационной модели "офлайн + онлайн". В рамках механизма сотрудничества БРИКС он призван сформировать международную платформу для научных исследований, обменов и сотрудничества", - говорится в заявлении.
Среди основных направлений деятельности министерство выделяет проведение совместных исследований теории и практики развития производительных сил нового качества, содействие научно-технологическому инновационному сотрудничеству, формирование международных междисциплинарных специалистов, создание сети совместных исследований для предоставления интеллектуальной и аналитической поддержки процессам выработки политических решений и совместного процветания стран-участниц и партнеров БРИКС.
Министерство также отмечает, что запуск исследовательского центра - конкретный шаг для реализации инициатив, выдвинутых на уровне лидеров.
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Заморозка активов России усиливает БРИКС, считает аналитик
18 декабря 2025, 07:03
 
В мире Китай Пекин Ли Цян БРИКС
 
 
