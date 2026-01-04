https://ria.ru/20260104/ekonomika-2066350761.html
В России рынок детских товаров исчисляется триллионами, сообщил Алиханов
Объем российского рынка детских товаров в настоящее время превышает 2 триллиона рублей, рассказал министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости, 04.01.2026
