Ефимов: контактный центр градкомплекса обработал 44 тысячи обращений
Единый контактный центр московского градкомплекса обработал с начала 2025 года более 44 тысяч обращений в сфере строительства – почти на треть больше, чем в...
2026-01-04T14:06:00+03:00
2026-01-04T14:06:00+03:00
2026-01-04T14:06:00+03:00
Ефимов: контактный центр градкомплекса Москвы обработал 44 тысячи обращений
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Единый контактный центр московского градкомплекса обработал с начала 2025 года более 44 тысяч обращений в сфере строительства – почти на треть больше, чем в 2024 году, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Единый контактный центр оперативно обрабатывает поступающие запросы. Среднее время на решение сложных задач, включающих в себя межведомственное взаимодействие, сократилось на 20%. Всего в этом году специалисты обработали более 44 тысяч обращений по телефону, электронной почте и через портал mos.ru – это на 32% больше, чем в 2024 году", – приводит его слова пресс-служба столичного градкомплекса.
Наибольшая часть обращений, как добавил заммэра, пришлась на программу реновации. Лидерами по ним стали Восточный, Северный и Юго-Восточный округа.
Кроме того, застройщики, по словам Ефимова, консультировались относительно подготовки к строительству и оформления разрешительной документации.
Единый контактный центр был создан в 2017 году для оказания справочно-консультационных услуг по всем вопросам, связанным со строительством в Москве.