Ефимов: контактный центр градкомплекса обработал 44 тысячи обращений

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Единый контактный центр московского градкомплекса обработал с начала 2025 года более 44 тысяч обращений в сфере строительства – почти на треть больше, чем в 2024 году, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"Единый контактный центр оперативно обрабатывает поступающие запросы. Среднее время на решение сложных задач, включающих в себя межведомственное взаимодействие, сократилось на 20%. Всего в этом году специалисты обработали более 44 тысяч обращений по телефону, электронной почте и через портал mos.ru – это на 32% больше, чем в 2024 году", – приводит его слова пресс-служба столичного градкомплекса.

Наибольшая часть обращений, как добавил заммэра, пришлась на программу реновации. Лидерами по ним стали Восточный, Северный и Юго-Восточный округа.

Кроме того, застройщики, по словам Ефимова, консультировались относительно подготовки к строительству и оформления разрешительной документации.