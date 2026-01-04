Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: контактный центр градкомплекса обработал 44 тысячи обращений - РИА Новости, 04.01.2026
14:06 04.01.2026
Ефимов: контактный центр градкомплекса обработал 44 тысячи обращений
2026-01-04T14:06:00+03:00
2026-01-04T14:06:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
москва
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Единый контактный центр московского градкомплекса обработал с начала 2025 года более 44 тысяч обращений в сфере строительства – почти на треть больше, чем в 2024 году, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Единый контактный центр оперативно обрабатывает поступающие запросы. Среднее время на решение сложных задач, включающих в себя межведомственное взаимодействие, сократилось на 20%. Всего в этом году специалисты обработали более 44 тысяч обращений по телефону, электронной почте и через портал mos.ru – это на 32% больше, чем в 2024 году", – приводит его слова пресс-служба столичного градкомплекса.
Наибольшая часть обращений, как добавил заммэра, пришлась на программу реновации. Лидерами по ним стали Восточный, Северный и Юго-Восточный округа.
Кроме того, застройщики, по словам Ефимова, консультировались относительно подготовки к строительству и оформления разрешительной документации.
Единый контактный центр был создан в 2017 году для оказания справочно-консультационных услуг по всем вопросам, связанным со строительством в Москве.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
