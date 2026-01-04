https://ria.ru/20260104/eda-2066373732.html
Эксперты рассказали о росте спроса на пирожные
общество
россия
общество, россия
Эксперты рассказали о росте спроса на пирожные
РИА Новости: россияне в 2025 году ели больше пирожных и меньше шоколада
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Россияне за январь-сентябрь 2025 года купили больше различных пирожных и печенья, чем годом ранее, а спрос на шоколадные плитки снизился на 12%, сообщили РИА Новости в аналитической компании NTech.
"Розничные продажи пирожных (в том числе свежих пирожных c небольшим сроком годности, а также пончиков, эклеров, профитроли и так далее) в натуральном выражении за период январь-сентябрь показали прирост на 19% год к году… Что касается шоколадных плиток, то их продажи в весе просели на 12%", - говорится в сообщении.
Кроме того, разного рода печений, в том числе сахарных, овсяных и крекеров в килограммах купили больше на 8%, продажи "прикассовых" кондитерских изделий выросли на 5%, а вафлей, пряников, зефира, сушек и подобных - на 4%.
Директор по аналитике NTech Леонид Ардалионов отметил, что рост спроса на пирожные во многом вызван стремлением покупателей к индивидуализации и разнообразию, вместо покупки одного большого торта. Драйвером в категории пирожных стали пончики, их реализация в килограммах выросла на 42%.
По его словам, падение спроса на шоколадные плитки вызвано их удорожанием, которое наблюдается еще с прошлого года. В основном из-за роста цен на ингредиенты.
"Их цена год к году выросла в среднем на 35% и перестала казаться покупателям справедливой, поэтому они стали отказываться от этого продукта, в том числе в пользу других категорий сладостей", - объяснил Ардалионов.