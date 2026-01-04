Рейтинг@Mail.ru
В США предупредили о сигнале, который Трамп подал России в Венесуэле - РИА Новости, 04.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:00 04.01.2026 (обновлено: 12:34 04.01.2026)
https://ria.ru/20260104/dzhonson-2066303988.html
В США предупредили о сигнале, который Трамп подал России в Венесуэле
В США предупредили о сигнале, который Трамп подал России в Венесуэле - РИА Новости, 04.01.2026
В США предупредили о сигнале, который Трамп подал России в Венесуэле
Нападение США на Венесуэлу в очередной раз показало России, что западным странам нельзя доверять, такое мнение в эфире YouTube-канала Glenn Diesen выразил... РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T05:00:00+03:00
2026-01-04T12:34:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
россия
николас мадуро
ларри джонсон
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066262320_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_34075de0ba11a0f7e04681ff340c344c.jpg
https://ria.ru/20260104/ataka-2066292589.html
https://ria.ru/20260104/kallas-2066297388.html
венесуэла
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066262320_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_e1bb06f6ed8d13e2d632b2733df3afa8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, сша, россия, николас мадуро, ларри джонсон, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, США, Россия, Николас Мадуро, Ларри Джонсон, Удары США по Венесуэле
В США предупредили о сигнале, который Трамп подал России в Венесуэле

Джонсон: атака на Венесуэлу показала России, что Западу нельзя доверять

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Нападение США на Венесуэлу в очередной раз показало России, что западным странам нельзя доверять, такое мнение в эфире YouTube-канала Glenn Diesen выразил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
«

"Соединенные Штаты не обращают внимание на международное право. Теперь Россия и Китай еще раз убедились в том, что Западу нельзя доверять. Мы — не тот партнер, который заслуживает доверия", — сказал эксперт.

Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
На Западе раскрыли, что ждет Зеленского после атаки Трампа
Вчера, 01:22
По мнению Джонсона, Москва и Пекин обязательно примут во внимание тот факт, что все договоренности с США попросту бесполезны.
Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский лидер Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что местонахождение Мадуро им неизвестно. Позже появилась информация о том, что его, предположительно, доставили в следственный изолятор в Бруклине. Однако самого венесуэльского лидера журналистам не показали.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Каллас отчитали за громкое заявление о нападении на Венесуэлу
Вчера, 02:20
 
В миреВенесуэлаСШАРоссияНиколас МадуроЛарри ДжонсонУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала