21:00 04.01.2026
https://ria.ru/20260104/dtp-2066397235.html
На Кубани трое детей пострадали в ДТП
На Кубани трое детей пострадали в ДТП
Водитель в Кореновске потерял сознание и выехал на встречную полосу, где столкнулся с двумя автомобилями, в результате ДТП пострадали трое детей, сообщили в... РИА Новости, 04.01.2026
происшествия
кореновск
краснодарский край
гибдд мвд рф
chevrolet
kia rio
кореновск
краснодарский край
происшествия, кореновск, краснодарский край, гибдд мвд рф, chevrolet, kia rio
Происшествия, Кореновск, Краснодарский край, ГИБДД МВД РФ, Chevrolet, Kia Rio
На Кубани трое детей пострадали в ДТП

СОЧИ, 4 янв – РИА Новости. Водитель в Кореновске потерял сознание и выехал на встречную полосу, где столкнулся с двумя автомобилями, в результате ДТП пострадали трое детей, сообщили в госавтоинспекции Краснодарского края.
"В городе Кореновске по улице Матросова… водитель автомобиля Chevrolet 1973 года рождения потерял сознание, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения… допустил столкновение с автомобилем Kia Spectra… и автомобилем "Фонда", где пострадали трое несовершеннолетних", - говорится в сообщении.
По данным ГАИ Кубани, всех пострадавших доставили в городскую больницу, им оказывается медпомощь.
Массовое ДТП на трассе М4 в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
В Ростовской области произошло массовое ДТП, есть погибшие
