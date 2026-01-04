https://ria.ru/20260104/dtp-2066397235.html
На Кубани трое детей пострадали в ДТП
Водитель в Кореновске потерял сознание и выехал на встречную полосу, где столкнулся с двумя автомобилями, в результате ДТП пострадали трое детей, сообщили в... РИА Новости, 04.01.2026
происшествия
кореновск
краснодарский край
гибдд мвд рф
chevrolet
kia rio
кореновск
краснодарский край
На Кубани трое детей пострадали в ДТП
Потерявший сознание водитель и столкнулся с двумя машинами на Кубани