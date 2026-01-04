https://ria.ru/20260104/dtp-2066396987.html
В Горячем Ключе автомобиль въехал в остановку, погиб один человек
В Горячем Ключе автомобиль въехал в остановку, погиб один человек - РИА Новости, 04.01.2026
В Горячем Ключе автомобиль въехал в остановку, погиб один человек
Автомобиль въехал в остановку с людьми в городе Горячий ключ на Кубани, погибла женщина, четверо пострадали, сообщили в госавтоинспекции Краснодарского края. РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T20:58:00+03:00
2026-01-04T20:58:00+03:00
2026-01-04T21:05:00+03:00
авто
краснодарский край
горячий ключ
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/04/2066397114_0:131:1269:844_1920x0_80_0_0_ab557e4a84c851ed1db4285e7a89f748.jpg
https://ria.ru/20251215/dtp-2062102292.html
краснодарский край
горячий ключ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/04/2066397114_0:0:1125:844_1920x0_80_0_0_6fbf26e1b4d4bd0efe64da8da18208e4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, краснодарский край, горячий ключ, происшествия
Авто, Краснодарский край, Горячий Ключ, Происшествия
В Горячем Ключе автомобиль въехал в остановку, погиб один человек
В Горячем Ключе автомобиль въехал в остановку, погиб один человек, 4 пострадали