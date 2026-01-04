Рейтинг@Mail.ru
В Горячем Ключе автомобиль въехал в остановку, погиб один человек
20:58 04.01.2026 (обновлено: 21:05 04.01.2026)
В Горячем Ключе автомобиль въехал в остановку, погиб один человек
В Горячем Ключе автомобиль въехал в остановку, погиб один человек - РИА Новости, 04.01.2026
В Горячем Ключе автомобиль въехал в остановку, погиб один человек
Автомобиль въехал в остановку с людьми в городе Горячий ключ на Кубани, погибла женщина, четверо пострадали, сообщили в госавтоинспекции Краснодарского края. РИА Новости, 04.01.2026
авто, краснодарский край, горячий ключ, происшествия
Авто, Краснодарский край, Горячий Ключ, Происшествия
В Горячем Ключе автомобиль въехал в остановку, погиб один человек

В Горячем Ключе автомобиль въехал в остановку, погиб один человек, 4 пострадали

На месте ДТП в Горячем Ключе Краснодарского края
На месте ДТП в Горячем Ключе Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© Фото : соцсети
На месте ДТП в Горячем Ключе Краснодарского края
СОЧИ, 4 янв – РИА Новости. Автомобиль въехал в остановку с людьми в городе Горячий ключ на Кубани, погибла женщина, четверо пострадали, сообщили в госавтоинспекции Краснодарского края.
«
"В городе Горячий Ключ 46-летний водитель "Черри"… не предоставил преимущество в движении и столкнулся с "БМВ" под управлением 31-летнего мужчины. Немецкая иномарка продолжила движение и врезалась в остановку общественного транспорта, где находилось трое человек... В результате ДТП на остановке погибла женщина, пострадали 15-летняя девушка и мужчина, а также водитель "Черри" и пассажир "БМВ", - говорится в сообщении.
Автомобиль Hyundai въехал в остановку в Чебоксарах - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
В Чебоксарах иномарка протаранила остановку
15 декабря 2025, 12:21
 
АвтоКраснодарский крайГорячий КлючПроисшествия
 
 
