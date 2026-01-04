https://ria.ru/20260104/dtp-2066396849.html
Более двух тысяч жителей Новгородской области остаются без света
Более двух тысяч жителей Новгородской области остаются без света - РИА Новости, 04.01.2026
Более двух тысяч жителей Новгородской области остаются без света
Более 2 тысяч жителей остаются без электричества в Новгородской области, 85 бригад энергетиков устраняют аварию, сообщает министерства ЖКХ и ТЭК региона. РИА Новости, 04.01.2026
новгородская область
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 4 янв - РИА Новости. Более 2 тысяч жителей остаются без электричества в Новгородской области, 85 бригад энергетиков устраняют аварию, сообщает министерства ЖКХ и ТЭК региона.
"Без света на 18.00 часов 4 января остаются 2375 жителей. В округах работают 85 бригад — это 342 специалиста и 98 единиц техники", - говорится в сообщении.
Как сообщила в воскресенье компания "Россети Северо-Запад", в Новгородской области
после снегопада энергетики подключили около 5,7 тысячи километров ЛЭП и более 3,2 тысячи трансформаторных подстанций.
В регионе с 30 декабря действует режим повышенной готовности, все оперативные службы работают в особом режиме. В Демянском, Валдайском, Крестецком округах введен режим чрезвычайной ситуации, там приведены в готовность пункты временного размещения.