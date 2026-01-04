https://ria.ru/20260104/dtp-2066391339.html
Резервный автобус с туристами, попавшими в ДТП под Тулой, прибыл в Вологду
Резервный автобус с туристами, попавшими в ДТП под Тулой, прибыл в Вологду
Резервный автобус с 27 туристами, попавшими в ДТП в Богородицком районе Тульской области, прибыл в Вологду, сообщил тульский губернатор Дмитрий Миляев. РИА Новости, 04.01.2026
происшествия
богородицкий район
тульская область
вологда
дмитрий миляев
богородицкий район
тульская область
вологда
Резервный автобус с туристами, попавшими в ДТП под Тулой, прибыл в Вологду
