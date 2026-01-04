Рейтинг@Mail.ru
Резервный автобус с туристами, попавшими в ДТП под Тулой, прибыл в Вологду
20:16 04.01.2026
Резервный автобус с туристами, попавшими в ДТП под Тулой, прибыл в Вологду
Резервный автобус с 27 туристами, попавшими в ДТП в Богородицком районе Тульской области, прибыл в Вологду, сообщил тульский губернатор Дмитрий Миляев. РИА Новости, 04.01.2026
Резервный автобус с туристами, попавшими в ДТП под Тулой, прибыл в Вологду

На месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Тульской области
На месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Тульской области
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Резервный автобус с 27 туристами, попавшими в ДТП в Богородицком районе Тульской области, прибыл в Вологду, сообщил тульский губернатор Дмитрий Миляев.
В субботу водитель туристического автобуса, следовавшего по маршруту Вологда – Себино, не справился с управлением и выехал в кювет с последующим опрокидыванием в районе деревни Колодези Богородицкого района Тульской области. Сообщалось, что десять человек обратились за медицинской помощью, погибших нет, всего в автобусе находился 31 человек. Следователи завели дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Четверо пострадавших находятся в медучреждениях.
"По ситуации с ДТП в Богородицком районе. Резервный автобус благополучно доставил 27 туристов в Вологду", - написал Миляев в Telegram-канале.
Губернатор напомнил, что четверо пострадавших остаются в медучреждениях Тулы, и подчеркнул, что им оказывается необходимая медицинская помощь.
Последствия ДТП в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
