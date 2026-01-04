https://ria.ru/20260104/dtp-2066378339.html
В Ростовской области задержали предполагаемого виновника массового ДТП
В Ростовской области задержали предполагаемого виновника массового ДТП - РИА Новости, 04.01.2026
В Ростовской области задержали предполагаемого виновника массового ДТП
Полицейские задержали предполагаемого виновника массового ДТП в Ростовской области, в котором погибли четыре человека, сообщает ГУ МВД России по региону. РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T18:33:00+03:00
2026-01-04T18:33:00+03:00
2026-01-04T19:22:00+03:00
происшествия
ростовская область
renault s.a
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
mercedes
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/04/2066338352_0:9:1280:729_1920x0_80_0_0_7c57c41636519d6d1c57af0490e30267.jpg
https://ria.ru/20260104/dtp-2066290318.html
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/04/2066338352_0:0:1279:959_1920x0_80_0_0_b8ea783da0a5a9c62ad40773608ff4dc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область, renault s.a, министерство внутренних дел рф (мвд россии), mercedes
Происшествия, Ростовская область, Renault S.A, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Mercedes
В Ростовской области задержали предполагаемого виновника массового ДТП
В Ростовской области задержали предполагаемого виновника ДТП на трассе М-4
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 янв — РИА Новости. Полицейские задержали предполагаемого виновника массового ДТП в Ростовской области, в котором погибли четыре человека, сообщает ГУ МВД России по региону.
"Водитель грузового Mercedes 1988 года рождения, предварительно, по вине которого произошло ДТП с четырьмя погибшими на трассе М-4 "Дон", задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации", — говорится в сообщении.
Авария произошла утром 4 января на 1042-м километре трассы М-4 "Дон" у поселка Красный Колос. Mercedes-Benz в составе автопоезда врезался в автомобиль Audi, двигавшийся впереди в попутном направлении, тот столкнулся с Lada Vesta и двумя Renault Logan, которые остановились из-за случившегося ранее ДТП. В аварии погибли водители обоих Renault и два пассажира, еще четыре человека пострадали.
Согласно данным полиции, водитель автомобиля Mercedes-Benz в составе автопоезда не выбрал безопасную дистанцию.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ
("Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц"). Прокуратура ведет проверку.
Движение по трассе на юг было затруднено, к этому моменту его уже восстановили.