В Ростовской области задержали предполагаемого виновника массового ДТП

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 янв — РИА Новости. Полицейские задержали предполагаемого виновника массового ДТП в Ростовской области, в котором погибли четыре человека, сообщает ГУ МВД России по региону.

"Водитель грузового Mercedes 1988 года рождения, предварительно, по вине которого произошло ДТП с четырьмя погибшими на трассе М-4 "Дон", задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Авария произошла утром 4 января на 1042-м километре трассы М-4 "Дон" у поселка Красный Колос. Mercedes-Benz в составе автопоезда врезался в автомобиль Audi, двигавшийся впереди в попутном направлении, тот столкнулся с Lada Vesta и двумя Renault Logan, которые остановились из-за случившегося ранее ДТП. В аварии погибли водители обоих Renault и два пассажира, еще четыре человека пострадали.

Согласно данным полиции, водитель автомобиля Mercedes-Benz в составе автопоезда не выбрал безопасную дистанцию.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц"). Прокуратура ведет проверку.