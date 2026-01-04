Рейтинг@Mail.ru
МВД назвало причину массового ДТП в Татарстане
17:45 04.01.2026
МВД назвало причину массового ДТП в Татарстане
МВД назвало причину массового ДТП в Татарстане
МВД назвало причину массового ДТП в Татарстане

Погодные условия стали причиной массового ДТП в Татарстане

© РИА Новости / Прокуратура Республики Татарстан | Перейти в медиабанкМассовое ДТП в Татарстане
Массовое ДТП в Татарстане
КАЗАНЬ, 4 янв – РИА Новости. Погодные и дорожные условия стали причиной массового ДТП в Чистопольском районе Татарстана, в котором погибли четыре человека, сообщает МВД по республике.
Ранее прокуратура Татарстана сообщила, что 4 января в 10.03 мск в ОМВД России по Чистопольскому району поступило сообщение о массовом ДТП с участием не менее 10 автомобилей, в том числе большегрузов, на платном участке автодороги "Казань-Альметьевск" на территории Чистопольского района. По информации прокуратуры, в ДТП четыре человека погибли, есть пострадавшие.
Возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
"Сегодня из-за погодных и дорожных условий на автодороге "Алексеевск - Альметьевск" в ДТП, предварительно, с участием 15 транспортных средств, четыре человека скончались на месте", - говорится в сообщении.
МВД отмечает, что обстоятельства происшествия и информация о количестве пострадавших уточняется.
В субботу в республике началась метель с ухудшением видимости до 1 километра, сильный ветер порывами до 20 метров в секунду. Непогода сохраняется и в воскресенье: отмечаются сильный мокрый снег, метель с ухудшением видимости до 500 метров, ветер порывами до 23 метров в секунду, на дорогах гололедица, снежные заносы, снежная каша. Госавтоинспекция республики сообщила, что в связи с ухудшением погодных условий в Татарстане в воскресенье днем ограничено движения автобусов и грузовиков по всем федеральным автодорогам до улучшения обстановки.
Последствия ДТП в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Прокуратура начала проверку после ДТП в Ростовской области
Происшествия
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
