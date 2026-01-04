МВД назвало причину массового ДТП в Татарстане

"Сегодня из-за погодных и дорожных условий на автодороге "Алексеевск - Альметьевск" в ДТП, предварительно, с участием 15 транспортных средств, четыре человека скончались на месте", - говорится в сообщении.

В субботу в республике началась метель с ухудшением видимости до 1 километра, сильный ветер порывами до 20 метров в секунду. Непогода сохраняется и в воскресенье: отмечаются сильный мокрый снег, метель с ухудшением видимости до 500 метров, ветер порывами до 23 метров в секунду, на дорогах гололедица, снежные заносы, снежная каша. Госавтоинспекция республики сообщила, что в связи с ухудшением погодных условий в Татарстане в воскресенье днем ограничено движения автобусов и грузовиков по всем федеральным автодорогам до улучшения обстановки.