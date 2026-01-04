Прокуратура начала проверку после ДТП в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 янв - РИА Новости. Прокуратура начала проверку после массового ДТП в Аксайском районе Ростовской области, где погибли люди, сообщил журналистам представитель надзорного ведомства региона.

"Прокуратурой организована проверка соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения. По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры реагирования", - сказал представитель ведомства.