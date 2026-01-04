https://ria.ru/20260104/dtp-2066350212.html
Прокуратура начала проверку после ДТП в Ростовской области
Прокуратура начала проверку после ДТП в Ростовской области - РИА Новости, 04.01.2026
Прокуратура начала проверку после ДТП в Ростовской области
Прокуратура начала проверку после массового ДТП в Аксайском районе Ростовской области, где погибли люди, сообщил журналистам представитель надзорного ведомства... РИА Новости, 04.01.2026
Прокуратура начала проверку после ДТП в Ростовской области
Прокуратура начала проверку после массового ДТП в Ростовской области