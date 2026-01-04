Туристов, попавших в ДТП в Тульской области, отправили в Вологду

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Резервный автобус с 27 туристами, попавшими в ДТП в Богородицком районе Тульской области, отправился в Вологду, сообщил тульский губернатор Дмитрий Миляев.
В субботу водитель туристического автобуса, следовавшего по маршруту Вологда – Себино, не справился с управлением и выехал в кювет с последующим опрокидыванием в районе деревни Колодези Богородицкого района Тульской области. Сообщалось, что десять человек обратились за медицинской помощью, погибших нет, всего в автобусе находился 31 человек. Следователи завели дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Четверо пострадавших находятся в медучреждениях.
"По ситуации с ДТП в Богородицком районе. Резервный автобус с 27 туристами отправился в Вологду", - написал Миляев в Telegram-канале.
Губернатор напомнил, что четверо пострадавших остаются в медучреждениях Тулы, и подчеркнул, что им оказывается необходимая медицинская помощь.
