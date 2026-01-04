Рейтинг@Mail.ru
В Донецке почтили память журналиста Мартемьянова - РИА Новости, 04.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:27 04.01.2026
https://ria.ru/20260104/donetsk-2066340779.html
В Донецке почтили память журналиста Мартемьянова
В Донецке почтили память журналиста Мартемьянова - РИА Новости, 04.01.2026
В Донецке почтили память журналиста Мартемьянова
Память погибшего от атаки украинского беспилотника в 2025 году журналиста "Известий" Александра Мартемьянова почтили в Донецке, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T13:27:00+03:00
2026-01-04T13:27:00+03:00
донецк
горловка
донецкая народная республика
александр мартемьянов
владимир путин
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/05/1992579504_0:0:901:506_1920x0_80_0_0_16d8f78aaf7425b0941eb505a93333cb.jpg
https://ria.ru/20250325/smi-2007111252.html
донецк
горловка
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/05/1992579504_59:0:734:506_1920x0_80_0_0_8716a1c29f66fb66b9a781cc7c9783d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, горловка, донецкая народная республика, александр мартемьянов, владимир путин, происшествия
Донецк, Горловка, Донецкая Народная Республика, Александр Мартемьянов, Владимир Путин, Происшествия
В Донецке почтили память журналиста Мартемьянова

В Донецке почтили память погибшего от БПЛА журналиста "Известий" Мартемьянова

© Фото : соцсети журналистаАлександр Мартемьянов
Александр Мартемьянов - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© Фото : соцсети журналиста
Александр Мартемьянов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 4 янв - РИА Новости. Память погибшего от атаки украинского беспилотника в 2025 году журналиста "Известий" Александра Мартемьянова почтили в Донецке, передает корреспондент РИА Новости.
Возложение цветов прошло на месте захоронения корреспондента на кладбище "Донецкое море", где был открыт одноименный военно-мемориальный комплекс. Почтить память погибшего журналиста пришли его коллеги, родственники и друзья.
Четвертого января 2025 года украинский FPV-дрон атаковал машину с российскими журналистами на трассе ДонецкГорловка. В результате атаки погиб внештатный корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов. В машине находились также сотрудники РИА Новости Максим Романенко и Михаил Кевхиев, главный редактор и военкор донецкого издания "Блокнот" Светлана Ларина и Изабелла Либерман. В основном все они получили ссадины и контузии. Позднее Мартемьянова наградили орденом Донецкой Народной Республики посмертно. 24 января 2025 года президент России Владимир Путин посмертно наградил корреспондента орденом Мужества.
Церемония прощания с военным фотокорреспондентом News.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Случаи гибели сотрудников российских СМИ в зоне действия СВО
25 марта 2025, 09:42
 
ДонецкГорловкаДонецкая Народная РеспубликаАлександр МартемьяновВладимир ПутинПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала