В Донецке почтили память журналиста Мартемьянова

ДОНЕЦК, 4 янв - РИА Новости. Память погибшего от атаки украинского беспилотника в 2025 году журналиста "Известий" Александра Мартемьянова почтили в Донецке, передает корреспондент РИА Новости.
Возложение цветов прошло на месте захоронения корреспондента на кладбище "Донецкое море", где был открыт одноименный военно-мемориальный комплекс. Почтить память погибшего журналиста пришли его коллеги, родственники и друзья.
Четвертого января 2025 года украинский FPV-дрон атаковал машину с российскими журналистами на трассе Донецк – Горловка. В результате атаки погиб внештатный корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов. В машине находились также сотрудники РИА Новости Максим Романенко и Михаил Кевхиев, главный редактор и военкор донецкого издания "Блокнот" Светлана Ларина и Изабелла Либерман. В основном все они получили ссадины и контузии. Позднее Мартемьянова наградили орденом Донецкой Народной Республики посмертно. 24 января 2025 года президент России Владимир Путин посмертно наградил корреспондента орденом Мужества.
