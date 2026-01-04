В Донецке почтили память журналиста Мартемьянова

ДОНЕЦК, 4 янв - РИА Новости. Память погибшего от атаки украинского беспилотника в 2025 году журналиста "Известий" Александра Мартемьянова почтили в Донецке, передает корреспондент РИА Новости.

Возложение цветов прошло на месте захоронения корреспондента на кладбище "Донецкое море", где был открыт одноименный военно-мемориальный комплекс. Почтить память погибшего журналиста пришли его коллеги, родственники и друзья.