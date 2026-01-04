https://ria.ru/20260104/domodedovo-2066369218.html
В режим временных ограничений в Домодедово внесли коррективы
В режим временных ограничений в районе аэропорта "Домодедово" внесены коррективы, аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию, сообщает Росавиация. РИА Новости, 04.01.2026
Росавиация заявила, что Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию