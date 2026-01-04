Рейтинг@Mail.ru
В режим временных ограничений в Домодедово внесли коррективы - РИА Новости, 04.01.2026
17:22 04.01.2026 (обновлено: 17:27 04.01.2026)
В режим временных ограничений в Домодедово внесли коррективы
В режим временных ограничений в районе аэропорта "Домодедово" внесены коррективы, аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию, сообщает Росавиация. РИА Новости, 04.01.2026
В режим временных ограничений в Домодедово внесли коррективы

Росавиация заявила, что Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию

Пассажиры в аэропорту Домодедово
Пассажиры в аэропорту Домодедово
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Пассажиры в аэропорту Домодедово. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. В режим временных ограничений в районе аэропорта "Домодедово" внесены коррективы, аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию, сообщает Росавиация.
"Аэропорт "Домодедово". В режим временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта "Домодедово" внесены коррективы. Воздушная гавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.
Заголовок открываемого материала