В Домодедово ограничили полеты самолетов
В Домодедово ограничили полеты самолетов
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту "Домодедово", сообщила Росавиация. РИА Новости, 04.01.2026
В Домодедово ограничили полеты самолетов
В аэропорту Домодедово временные ограничения на прием и выпуск самолетов