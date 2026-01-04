https://ria.ru/20260104/dom-2066322013.html
В Рязанской области при атаке БПЛА два частных дома получили повреждения
В Рязанской области при атаке БПЛА два частных дома получили повреждения - РИА Новости, 04.01.2026
В Рязанской области при атаке БПЛА два частных дома получили повреждения
Два частных дома получили повреждения в результате атаки БПЛА в Рязанской области, жильцам оказана помощь на месте, сообщил губернатор Павел Малков. РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T09:53:00+03:00
2026-01-04T09:53:00+03:00
2026-01-04T09:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
рязанская область
михайловский район
павел малков
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934514790_0:214:3011:1908_1920x0_80_0_0_724d794fcb71cb50fb9c1b48103172ea.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
рязанская область
михайловский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934514790_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_33806e89a79bcfc6b4366815b8a14cbe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, рязанская область, михайловский район, павел малков, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Рязанская область, Михайловский район, Павел Малков, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Рязанской области при атаке БПЛА два частных дома получили повреждения
Два частных дома получили повреждения при атаке дронов ВСУ в Рязанской области