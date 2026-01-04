Рейтинг@Mail.ru
В Рязанской области при атаке БПЛА два частных дома получили повреждения
Специальная военная операция на Украине
 
09:53 04.01.2026
В Рязанской области при атаке БПЛА два частных дома получили повреждения
В Рязанской области при атаке БПЛА два частных дома получили повреждения
Два частных дома получили повреждения в результате атаки БПЛА в Рязанской области, жильцам оказана помощь на месте, сообщил губернатор Павел Малков.
В Рязанской области при атаке БПЛА два частных дома получили повреждения

Два частных дома получили повреждения при атаке дронов ВСУ в Рязанской области

РЯЗАНЬ, 4 янв - РИА Новости. Два частных дома получили повреждения в результате атаки БПЛА в Рязанской области, жильцам оказана помощь на месте, сообщил губернатор Павел Малков.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что дежурные средства российской ПВО с 07.00 до 09.00 мск сбили над рядом российских регионов 42 украинских беспилотника, 12 из них - над Рязанской областью.
"Обломками (БПЛА – ред.) частично повреждены два частных дома в Михайловском районе. Жильцам оказана помощь на месте, госпитализация не потребовалась. Последствия будут ликвидированы в кратчайшие сроки", - написал Малков в своем Telegram-канале.
По его словам, также обломки БПЛА упали на территорию одного из предприятий. Пострадавших и серьезного ущерба нет.
Работают оперативные службы, оценивается материальный ущерб, добавил губернатор.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
