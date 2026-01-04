Рейтинг@Mail.ru
Лурье пока не знает, освободит ли Долина квартиру 5 января - РИА Новости, 04.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:29 04.01.2026 (обновлено: 22:32 04.01.2026)
https://ria.ru/20260104/dolina-2066404725.html
Лурье пока не знает, освободит ли Долина квартиру 5 января
Лурье пока не знает, освободит ли Долина квартиру 5 января - РИА Новости, 04.01.2026
Лурье пока не знает, освободит ли Долина квартиру 5 января
Полина Лурье пока не располагает информацией, освободит ли певица Лариса Долина квартиру 5 января, сообщила РИА Новости адвокат Светлана Свириденко. РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T22:29:00+03:00
2026-01-04T22:32:00+03:00
россия
лариса долина
московский городской суд
дело о квартире долиной
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065402737_0:0:3110:1750_1920x0_80_0_0_129b1d19dcb943beb58019cdddf14032.jpg
https://ria.ru/20260103/gosduma-2066137294.html
https://ria.ru/20251229/dolina-2065379809.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065402737_381:0:3110:2047_1920x0_80_0_0_fb62d6fd250c56e38894e7888aee6b3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, лариса долина, московский городской суд, дело о квартире долиной
Россия, Лариса Долина, Московский городской суд, Дело о квартире Долиной
Лурье пока не знает, освободит ли Долина квартиру 5 января

РИА Новости: Полина Лурье не знает, освободит ли Лариса Долина квартиру 5 января

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРабочие у дома Долиной в Хамовниках
Рабочие у дома Долиной в Хамовниках - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Рабочие у дома Долиной в Хамовниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Полина Лурье пока не располагает информацией, освободит ли певица Лариса Долина квартиру 5 января, сообщила РИА Новости адвокат Светлана Свириденко.
Ранее адвокат артистки Мария Пухова рассказала РИА Новости, что Долина намерена покинуть квартиру не позднее 5 января и решение о выселении обжаловать не планирует.
Здание Государственной Думы в Москве - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
В Госдуме назвали сроки принятия мер по защите от "схемы Долиной"
3 января, 08:06
«
"Нет, такой информации не было", - сказала Свириденко, отвечая на вопрос агентства, сообщила ли Долина накануне о том, что в понедельник она точно освободит квартиру.
Ранее Свириденко в беседе с агентством сказала, что Лурье не хотела бы обращаться к судебным приставам для принудительного выселения Долиной, а хотела бы "договориться".
Как передавал корреспондент РИА Новости, после решения о выселении певица начала вывозить из квартиры свои вещи.
Мосгорсуд 25 декабря 2025 года постановил, что Долина должна быть выселена из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы, которые были там прописаны. Решение вступило в силу немедленно.
Верховный суд РФ 16 декабря 2025 года признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, которую она купила у Долиной за 112 миллионов рублей. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Все время пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Долина отказалась покинуть квартиру до 5 января, сообщила адвокат Лурье
29 декабря 2025, 12:34
 
РоссияЛариса ДолинаМосковский городской судДело о квартире Долиной
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала