В ДНР сорвали почти 200 террористических атак украинских БПЛА за неделю - РИА Новости, 04.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:48 04.01.2026
В ДНР сорвали почти 200 террористических атак украинских БПЛА за неделю
В ДНР сорвали 198 террористических атак украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктуре за прошедшую неделю, сообщили в пресс-службе УФСБ России...
2026
В ДНР сорвали почти 200 террористических атак украинских БПЛА за неделю

Последствия обстрела
Последствия обстрела. Архивное фото
ДОНЕЦК, 4 янв - РИА Новости. В ДНР сорвали 198 террористических атак украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктуре за прошедшую неделю, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
"Системой РЭБ "Купол Донбасса" за неделю предотвращены 198 террористических атак со стороны противника. Над Донецком и Макеевкой ликвидированы 156 беспилотников, над Горловкой - 42", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что противник пытался атаковать ключевые объекты электроснабжения республики в новогоднюю ночь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Заголовок открываемого материала