В ДНР сорвали почти 200 террористических атак украинских БПЛА за неделю
В ДНР сорвали почти 200 террористических атак украинских БПЛА за неделю
В ДНР сорвали почти 200 террористических атак украинских БПЛА за неделю
В ДНР сорвали 198 террористических атак украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктуре за прошедшую неделю, сообщили в пресс-службе УФСБ России
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
макеевка
донецкая народная республика
россия
макеевка
Новости
