Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области возбудили уголовное дело после массового ДТП - РИА Новости, 04.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:43 04.01.2026
https://ria.ru/20260104/delo-2066338751.html
В Ростовской области возбудили уголовное дело после массового ДТП
В Ростовской области возбудили уголовное дело после массового ДТП - РИА Новости, 04.01.2026
В Ростовской области возбудили уголовное дело после массового ДТП
Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух и более лиц после массового ДТП в Аксайском районе... РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T12:43:00+03:00
2026-01-04T12:43:00+03:00
происшествия
россия
аксайский район
ростовская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/04/2066338352_0:9:1280:729_1920x0_80_0_0_7c57c41636519d6d1c57af0490e30267.jpg
https://ria.ru/20250503/gai-2014802128.html
россия
аксайский район
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/04/2066338352_0:0:1279:959_1920x0_80_0_0_b8ea783da0a5a9c62ad40773608ff4dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, аксайский район, ростовская область
Происшествия, Россия, Аксайский район, Ростовская область
В Ростовской области возбудили уголовное дело после массового ДТП

СК завел дело после массового ДТП в Ростовской области

© Фото : прокуратура Ростовской областиПоследствия ДТП в Ростовской области
Последствия ДТП в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© Фото : прокуратура Ростовской области
Последствия ДТП в Ростовской области
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 янв - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух и более лиц после массового ДТП в Аксайском районе Ростовской области, сообщила замначальника областного ГУМВД России Юлия Одноралова.
Ранее ГУМЧС региона сообщало, что на 1042-м километре трассы М-4 "Дон" в районе поселка Красный Колос столкнулись пять легковых автомобилей и большегруз. Сообщалось о четырех погибших и двух пострадавших.
По информации Однораловой, водитель автомобиля Mercedes-Benz в составе автопоезда не выбрал безопасную дистанцию и врезался в Audi, движущийся впереди в попутном направлении. Последний по инерции столкнулся с двумя Renault Logan и Lada Vesta, которые остановились из-за прошедшего ранее ДТП.
Погибли водители обоих Renault и два пассажира, еще четыре человека пострадали.
"По данному факту возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц)", - сказала она.
Место ДТП с грузовиком на трассе М-4 в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
В Ростовской области грузовик насмерть сбил трех дорожных рабочих
3 мая 2025, 19:05
 
ПроисшествияРоссияАксайский районРостовская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала