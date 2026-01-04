https://ria.ru/20260104/delo-2066338751.html
В Ростовской области возбудили уголовное дело после массового ДТП
В Ростовской области возбудили уголовное дело после массового ДТП
В Ростовской области возбудили уголовное дело после массового ДТП
Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух и более лиц после массового ДТП в Аксайском районе
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 янв - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух и более лиц после массового ДТП в Аксайском районе Ростовской области, сообщила замначальника областного ГУМВД России Юлия Одноралова.
Ранее ГУМЧС региона сообщало, что на 1042-м километре трассы М-4 "Дон" в районе поселка Красный Колос столкнулись пять легковых автомобилей и большегруз. Сообщалось о четырех погибших и двух пострадавших.
По информации Однораловой, водитель автомобиля Merced
es-Benz в составе автопоезда не выбрал безопасную дистанцию и врезался в Au
di, движущийся впереди в попутном направлении. Последний по инерции столкнулся с двумя Renau
lt Logan и La
da Vesta, которые остановились из-за прошедшего ранее ДТП.
Погибли водители обоих Renault и два пассажира, еще четыре человека пострадали.
"По данному факту возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ
(нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц)", - сказала она.