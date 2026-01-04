В Ростовской области возбудили уголовное дело после массового ДТП

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 янв - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух и более лиц после массового ДТП в Аксайском районе Ростовской области, сообщила замначальника областного ГУМВД России Юлия Одноралова.

Ранее ГУМЧС региона сообщало, что на 1042-м километре трассы М-4 "Дон" в районе поселка Красный Колос столкнулись пять легковых автомобилей и большегруз. Сообщалось о четырех погибших и двух пострадавших.

Погибли водители обоих Renault и два пассажира, еще четыре человека пострадали.