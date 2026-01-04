https://ria.ru/20260104/delo-2066301482.html
Суд в январе начнет слушать дело о взятке первого замглавы метро Москвы
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Савеловский суд Москвы 16 января приступит к рассмотрению по существу уголовного дела первого заместителя начальника Московского метрополитена Дмитрия Дощатова о получении взятки, рассказал РИА Новости его адвокат Александр Гофштейн.
"Суд начнет слушать дело по существу в январе, на прошлом судебном заседании решался вопрос о продлении меры пресечения Дмитрию Дощатову
, я обжаловал постановление", - сказал собеседник агентства.
Дощатов занимал пост первого замначальника метрополитена и главы дирекции инфраструктуры. Он был арестован в октябре 2024 года.
По версии следствия, АО "ВО "Технопромимпорт" и АО "Мосинжпроект" заключили договор поставки полушпал для строительства новых линий Московского метрополитена
на общую сумму более 3 миллиардов рублей. Стороны договорились заменить оригинальную продукцию производителей ОАО "Мапид" и "СОГО с.п.а" на менее качественную.
Чтобы получить разрешение на строительство новых линий из некачественных полушпал, бенефициар АО "ВО "Технопромимпорт" Александр Волынский дал взятку первому замглавы московского метрополитена Дмитрию Дощатову в виде автомобиля марки Toyota RAV4.
После этого фигуранты организовали на территории Белоруссии
изготовление полушпал, заведомо не отвечающих требованиям качества, указывало следствие. Эту продукцию под видом оригинальной они поставляли в АО "Мосинжпроект
". За нее они получили оплату более 2 миллиардов рублей.
Дощатов и Волынский признали вину, оба находятся в СИЗО.