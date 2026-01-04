Суд в январе начнет слушать дело о взятке первого замглавы метро Москвы

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Савеловский суд Москвы 16 января приступит к рассмотрению по существу уголовного дела первого заместителя начальника Московского метрополитена Дмитрия Дощатова о получении взятки, рассказал РИА Новости его адвокат Александр Гофштейн.

"Суд начнет слушать дело по существу в январе, на прошлом судебном заседании решался вопрос о продлении меры пресечения Дмитрию Дощатову , я обжаловал постановление", - сказал собеседник агентства.

Дощатов занимал пост первого замначальника метрополитена и главы дирекции инфраструктуры. Он был арестован в октябре 2024 года.

По версии следствия, АО "ВО "Технопромимпорт" и АО "Мосинжпроект" заключили договор поставки полушпал для строительства новых линий Московского метрополитена на общую сумму более 3 миллиардов рублей. Стороны договорились заменить оригинальную продукцию производителей ОАО "Мапид" и "СОГО с.п.а" на менее качественную.

Чтобы получить разрешение на строительство новых линий из некачественных полушпал, бенефициар АО "ВО "Технопромимпорт" Александр Волынский дал взятку первому замглавы московского метрополитена Дмитрию Дощатову в виде автомобиля марки Toyota RAV4.

После этого фигуранты организовали на территории Белоруссии изготовление полушпал, заведомо не отвечающих требованиям качества, указывало следствие. Эту продукцию под видом оригинальной они поставляли в АО " Мосинжпроект ". За нее они получили оплату более 2 миллиардов рублей.