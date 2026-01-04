Рейтинг@Mail.ru
Суд в январе начнет слушать дело о взятке первого замглавы метро Москвы
03:53 04.01.2026
Суд в январе начнет слушать дело о взятке первого замглавы метро Москвы
Суд в январе начнет слушать дело о взятке первого замглавы метро Москвы - РИА Новости, 04.01.2026
Суд в январе начнет слушать дело о взятке первого замглавы метро Москвы
Савеловский суд Москвы 16 января приступит к рассмотрению по существу уголовного дела первого заместителя начальника Московского метрополитена Дмитрия Дощатова... РИА Новости, 04.01.2026
происшествия, москва, белоруссия, дмитрий дощатов, александр гофштейн, московский метрополитен, мосинжпроект
Происшествия, Москва, Белоруссия, Дмитрий Дощатов, Александр Гофштейн, Московский метрополитен, Мосинжпроект
Суд в январе начнет слушать дело о взятке первого замглавы метро Москвы

РИА Новости: суд в январе начнет слушать дело Дощатова о взятке

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДмитрий Дощатов
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Дощатов. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Савеловский суд Москвы 16 января приступит к рассмотрению по существу уголовного дела первого заместителя начальника Московского метрополитена Дмитрия Дощатова о получении взятки, рассказал РИА Новости его адвокат Александр Гофштейн.
"Суд начнет слушать дело по существу в январе, на прошлом судебном заседании решался вопрос о продлении меры пресечения Дмитрию Дощатову, я обжаловал постановление", - сказал собеседник агентства.
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Чиновника на Камчатке подозревают в крупной взятке
Вчера, 02:17
Дощатов занимал пост первого замначальника метрополитена и главы дирекции инфраструктуры. Он был арестован в октябре 2024 года.
По версии следствия, АО "ВО "Технопромимпорт" и АО "Мосинжпроект" заключили договор поставки полушпал для строительства новых линий Московского метрополитена на общую сумму более 3 миллиардов рублей. Стороны договорились заменить оригинальную продукцию производителей ОАО "Мапид" и "СОГО с.п.а" на менее качественную.
Чтобы получить разрешение на строительство новых линий из некачественных полушпал, бенефициар АО "ВО "Технопромимпорт" Александр Волынский дал взятку первому замглавы московского метрополитена Дмитрию Дощатову в виде автомобиля марки Toyota RAV4.
После этого фигуранты организовали на территории Белоруссии изготовление полушпал, заведомо не отвечающих требованиям качества, указывало следствие. Эту продукцию под видом оригинальной они поставляли в АО "Мосинжпроект". За нее они получили оплату более 2 миллиардов рублей.
Дощатов и Волынский признали вину, оба находятся в СИЗО.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
В Новосибирске сотрудницу налоговой инспекции будут судить по делу о взятке
29 декабря 2025, 17:32
 
ПроисшествияМоскваБелоруссияДмитрий ДощатовАлександр ГофштейнМосковский метрополитенМосинжпроект
 
 
