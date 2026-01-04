В Дании забили тревогу из-за послания США после атаки на Венесуэлу

Рейтинг@Mail.ru
12:30 04.01.2026 (обновлено: 16:27 04.01.2026)
в мире, дания, венесуэла, сша, стивен миллер, памела бонди, оон, нато, делси родригес
В мире, Дания, Венесуэла, США, Стивен Миллер, Памела Бонди, ООН, НАТО, Делси Родригес
© Фото : соцсетиВзрыв в Каракасе, Венесуэла
Взрыв в Каракасе, Венесуэла
© Фото : соцсети
Взрыв в Каракасе, Венесуэла. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. США должны уважать территориальную целостность Дании, написал датский дипломат Йеспер Меллер Серенсен в соцсети X.
"Мы ожидаем полного уважения территориальной целостности Королевства Дания", — написал дипломат.

Взрыв в Каракасе, Венесуэла
На Западе раскрыли, что задумала Европа после атаки на Венесуэлу
Вчера, 11:19
Так он отреагировал на пост супруги замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера, в котором она опубликовала карту с окрашенной в цвета американского флага Гренландией, написав "скоро".
Скриншот публикации Кэти Миллер в социальной сети
Скриншот публикации Кэти Миллер в социальной сети
Скриншот публикации Кэти Миллер в социальной сети
Серенсен напомнил, что США и Дания союзники, а Гренландия входит в состав НАТО.
В воскресенье британская газета The Guardian писала, что следующими целями Вашингтона после Венесуэлы могут стать Иран и Дания.
В ночь на субботу в Каракасе прогремели взрывы. Как позднее заявил Трамп, Штаты нанесли по венесуэльской столице масштабные удары, а Мадуро и его супругу захватили и вывезли из страны на корабле.
Генпрокурор США Памела Бонди сообщила, что президент Венесуэлы вскоре предстанет перед судом. По данным кабельного вещателя NewsNation, это может произойти 5 января. Согласно судебным документам, ему грозит вплоть до четырех пожизненных сроков.
В Венесуэле, где врио главы государства стала вице-президент Делси Родригес, назвали целью нападения США получение контроля над нефтью и минеральными ресурсами. МИД страны запросил срочное заседание Совета Безопасности ООН и намерен обратиться в другие международные организации. Как заявил глава ведомства Иван Хиль Пинто, атака привела к жертвам среди мирных жителей и военных.
Фридрих Мерц
Слова Мерца после атаки США на Венесуэлу вызвали переполох в Германии
Вчера, 09:50
 
В миреДанияВенесуэлаСШАСтивен МиллерПамела БондиООННАТОДелси Родригес
 
 
