В Чечне при взрыве бытового газа пострадали трое взрослых и двое детей
04.01.2026
В Чечне при взрыве бытового газа пострадали трое взрослых и двое детей
В Чечне при взрыве бытового газа пострадали трое взрослых и двое детей
Трое взрослых и двое детей пострадали при взрыве бытового газа в частном доме в городе Шали, сообщили РИА Новости в прокуратуре Чечни. РИА Новости, 04.01.2026
В Чечне при взрыве бытового газа пострадали трое взрослых и двое детей

Автомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 4 янв - РИА Новости. Трое взрослых и двое детей пострадали при взрыве бытового газа в частном доме в городе Шали, сообщили РИА Новости в прокуратуре Чечни.
"Трое взрослых и двое малолетних детей пострадали в результате взрыва бытового газа в частном доме города Шали. С ожогами различной степени они доставлены в лечебные учреждения, где проходят лечение. В настоящее время проводится проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства происшедшего", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.
Уточняется, что в ходе надзорных мероприятий будет проверено соблюдение законодательства при эксплуатации газового оборудования и дана оценка работе контролирующих органов.
Пожар из-за взрыва газа в жилом доме в Первоуральске - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
