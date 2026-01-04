https://ria.ru/20260104/chp-2066394370.html
В Чечне при взрыве бытового газа пострадали трое взрослых и двое детей
В Чечне при взрыве бытового газа пострадали трое взрослых и двое детей - РИА Новости, 04.01.2026
В Чечне при взрыве бытового газа пострадали трое взрослых и двое детей
Трое взрослых и двое детей пострадали при взрыве бытового газа в частном доме в городе Шали, сообщили РИА Новости в прокуратуре Чечни. РИА Новости, 04.01.2026
