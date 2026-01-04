Рейтинг@Mail.ru
В Туле обезвредили боевую часть украинского беспилотника
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:58 04.01.2026
В Туле обезвредили боевую часть украинского беспилотника
В Туле обезвредили боевую часть украинского беспилотника
Работы специалистов на месте обнаружения фрагментов беспилотника у жилого дома в Туле завершены, боевая часть обезврежена, сообщил губернатор Тульской области... РИА Новости, 04.01.2026
специальная военная операция на украине
тула
тульская область
дмитрий миляев
происшествия
тула
тульская область
тула, тульская область, дмитрий миляев, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Тула, Тульская область, Дмитрий Миляев, Происшествия
Миляев: в Туле обезвредили боевую часть украинского беспилотника

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Работы специалистов на месте обнаружения фрагментов беспилотника у жилого дома в Туле завершены, боевая часть обезврежена, сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.
Ранее губернатор сообщал, что неразорвавшуюся боевую часть украинского беспилотника обнаружили возле дома по улице Свободы в Туле, жителей четырех многоквартирных домов эвакуировали для обеспечения безопасности.
"Работы специалистов на месте обнаружения фрагментов БПЛА около одного из домов по улице Свободы в Туле завершены. Боевая часть обезврежена", - написал Миляев в Telegram-канале.
Уточняется, что жители могут вернуться в свои квартиры.
Рогов заявил о резком падении боевого духа в рядах ВСУ
Вчера, 12:24
 
Специальная военная операция на УкраинеТулаТульская областьДмитрий МиляевПроисшествия
 
 
