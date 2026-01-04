https://ria.ru/20260104/chp-2066389229.html
В Туле обезвредили боевую часть украинского беспилотника
В Туле обезвредили боевую часть украинского беспилотника - РИА Новости, 04.01.2026
В Туле обезвредили боевую часть украинского беспилотника
Работы специалистов на месте обнаружения фрагментов беспилотника у жилого дома в Туле завершены, боевая часть обезврежена, сообщил губернатор Тульской области... РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T19:58:00+03:00
2026-01-04T19:58:00+03:00
2026-01-04T19:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
тула
тульская область
дмитрий миляев
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
https://ria.ru/20260104/vsu-2066336162.html
тула
тульская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тула, тульская область, дмитрий миляев, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Тула, Тульская область, Дмитрий Миляев, Происшествия
В Туле обезвредили боевую часть украинского беспилотника
Миляев: в Туле обезвредили боевую часть украинского беспилотника