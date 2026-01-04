Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 04.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:18 04.01.2026
https://ria.ru/20260104/chp-2066383691.html
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадал мирный житель
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 04.01.2026
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадал мирный житель
Мирный житель получил ранения в результате атаки беспилотника ВСУ в Шебекинском округе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T19:18:00+03:00
2026-01-04T19:18:00+03:00
происшествия
белгородская область
шебекино
грайворон
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_0:120:3077:1851_1920x0_80_0_0_1b2a51c769debeafb373fa427bfeee18.jpg
https://ria.ru/20260104/mo-2066335064.html
белгородская область
шебекино
грайворон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_01566565add48f374581e68af45d49a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, шебекино, грайворон, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Шебекино, Грайворон, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадал мирный житель

Гладков: в Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадал мирный житель

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате атаки беспилотника ВСУ в Шебекинском округе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В Шебекинском округе между сёлами Белянка и Сурково дрон атаковал автомобиль. Мужчину с минно-взрывной травмой, осколочным ранением лица и ушибом грудной клетки доставили в Шебекинскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, в городе Шебекино при детонации FPV-дрона повреждено остекление в одной из квартир многоквартирного дома, а также легковой автомобиль. В Грайвороне в результате атаки дрона повреждены две машины.
Кроме того, в поселке Октябрьский Белгородского округа от удара FPV-дрона выбиты окна в частном доме и повреждены надворные постройки. В селе Бессоновка два беспилотника сдетонировали на территории коммерческого объекта, повреждено оборудование. В селах Стрелецкое и Разумное зафиксированы повреждения фасадов и остекления зданий из-за падения обломков сбитых БПЛА.
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"
Вчера, 12:12
 
ПроисшествияБелгородская областьШебекиноГрайворонВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала