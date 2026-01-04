В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадал мирный житель

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате атаки беспилотника ВСУ в Шебекинском округе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В Шебекинском округе между сёлами Белянка и Сурково дрон атаковал автомобиль. Мужчину с минно-взрывной травмой, осколочным ранением лица и ушибом грудной клетки доставили в Шебекинскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, в городе Шебекино при детонации FPV-дрона повреждено остекление в одной из квартир многоквартирного дома, а также легковой автомобиль. В Грайвороне в результате атаки дрона повреждены две машины.
Кроме того, в поселке Октябрьский Белгородского округа от удара FPV-дрона выбиты окна в частном доме и повреждены надворные постройки. В селе Бессоновка два беспилотника сдетонировали на территории коммерческого объекта, повреждено оборудование. В селах Стрелецкое и Разумное зафиксированы повреждения фасадов и остекления зданий из-за падения обломков сбитых БПЛА.