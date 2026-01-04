Рейтинг@Mail.ru
В МИД России назвали взрыв театра в Мариуполе кровавой провокацией - РИА Новости, 04.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:00 04.01.2026 (обновлено: 18:53 04.01.2026)
В МИД России назвали взрыв театра в Мариуполе кровавой провокацией
В МИД России назвали взрыв театра в Мариуполе кровавой провокацией
специальная военная операция на украине
мариуполь
россия
киев
родион мирошник
происшествия
мариуполь
россия
киев
мариуполь, россия, киев, родион мирошник, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Мариуполь, Россия, Киев, Родион Мирошник, Происшествия
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРазрушенное здание драматического театра в Мариуполе
Разрушенное здание драматического театра в Мариуполе. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Подрыв театра в Мариуполе в 2022 году был кровавой провокацией, точное число погибших назвать сложно, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Есть основания полагать, что это была масштабная кровавая провокация. Когда здание театра взрывается изнутри, это вызывает серьезные вопросы. Когда условный склад прикрывается людьми, прикрывается центром раздачи гуманитарки, это претензия к стороне, которая это организовывала. Как относиться к такой провокации, когда это была еще не наша территория? Она контролировалась украинской стороной. Это территория, на которой они готовили, могли сделать такую провокацию", - сказал Мирошник.
Он добавил, что на данный момент сложно сказать точное число погибших в результате взрыва в драмтеатре.
Минобороны РФ ранее сообщало, что драмтеатр в Мариуполе был взорван 16 марта 2022 года националистами "Азова"*. В ведомстве заявляли, что озвученные Киевом обвинения в якобы нанесении авиационного удара по зданию драматического театра в Мариуполе, где могли находиться мирные жители, не соответствуют действительности - российская авиация не выполняла никаких ударов по наземным целям. В оборонном ведомстве отметили, что боевики националистического батальона "Азов" совершили новую кровавую провокацию, взорвав заминированное ими здание театра. Как сообщал представитель Народной милиции ДНР Юрий Бухарев, характер взрыва театра в Мариуполе говорил о том, что его эпицентр находился внутри здания, а не снаружи.

*Запрещенная в России террористическая организация
Командир 125-й бригады ВСУ набирает боевиков "Азова"*, сообщили силовики
20 декабря 2025, 20:55
 
Специальная военная операция на УкраинеМариупольРоссияКиевРодион МирошникПроисшествия
 
 
