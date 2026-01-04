В МИД России назвали взрыв театра в Мариуполе кровавой провокацией

МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Подрыв театра в Мариуполе в 2022 году был кровавой провокацией, точное число погибших назвать сложно, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.