В Первоуральске потушили пожар в доме, где взорвался газ
18:35 04.01.2026
В Первоуральске потушили пожар в доме, где взорвался газ
Пожар в жилом доме в Первоуральске Свердловской области, где взорвался газ, полностью потушен, сообщил глава города Игорь Кабец. РИА Новости, 04.01.2026
происшествия, первоуральск, свердловская область, валерий горелых, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Первоуральск, Свердловская область, Валерий Горелых, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Первоуральске потушили пожар в доме, где взорвался газ

В Первоуральске полностью потушили пожар в жилом доме

© Фото : ГУ МЧС России по Свердловской областиПожар из-за взрыва газа в жилом доме в Первоуральске
Пожар из-за взрыва газа в жилом доме в Первоуральске - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© Фото : ГУ МЧС России по Свердловской области
Пожар из-за взрыва газа в жилом доме в Первоуральске
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 янв – РИА Новости. Пожар в жилом доме в Первоуральске Свердловской области, где взорвался газ, полностью потушен, сообщил глава города Игорь Кабец.
"Пожар в жилом доме по улице Ильича полностью ликвидирован. Все очаги возгорания потушены. Пострадавшей оказывается необходимая медицинская помощь", – написал Кабец в своем Telegram-канале.
Также он заявлял, что, по информации профильных служб, плановая проверка газового оборудования в доме "проводилась в феврале", а обращений и жалоб от жителей на тот момент не поступало.
Как информировал региональный главк МЧС, в воскресенье произошел взрыв с последующим возгоранием в квартире четырехэтажки по адресу улица Ильича, 30 в Первоуральске, всего огонь охватил три квартиры. Предварительно, пострадал один человек, открытое горение было ликвидировано на 35 квадратных метрах, уточняли в ведомстве.
С большой долей вероятности данный инцидент произошел из-за нарушений правил техники безопасности при обращении с газовым оборудованием, рассказывал РИА Новости руководитель пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых. Для оказания первой медицинской помощи в больницу с места происшествия доставлены три человека – хозяйка жилища и еще две женщины из соседней квартиры.
Данный инцидент не носит криминального характера, пояснял представитель полицейского главка, а в отношении хозяйки жилища, где случилось ЧП, сообщений от соседей о ее неподобающем поведении в органы внутренних дел не поступало.
Как заявлял департамент информационной политики региона, погибших при происшествии нет, пострадали три человека, десять человек эвакуированы, в том числе три ребенка. Хозяйка жилища была госпитализирована в городскую больницу с ожогами третьей степени тяжести.
После взрыва газа в доме следователи возбудили уголовное дело о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности. В свою очередь, прокуратура региона сообщала, что специалисты оценят устойчивость конструкций здания, а точная причина произошедшего будет установлена в результате пожарно-технической экспертизы.
Пожарные работают на месте происшествия - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Власти Самары окажут материальную помощь пострадавшим при пожаре
© 2026 МИА «Россия сегодня»
