В Первоуральске потушили пожар в доме, где взорвался газ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 янв – РИА Новости. Пожар в жилом доме в Первоуральске Свердловской области, где взорвался газ, полностью потушен, Пожар в жилом доме в Первоуральске Свердловской области, где взорвался газ, полностью потушен, сообщил глава города Игорь Кабец.

"Пожар в жилом доме по улице Ильича полностью ликвидирован. Все очаги возгорания потушены. Пострадавшей оказывается необходимая медицинская помощь", – написал Кабец в своем Telegram-канале.

Также он заявлял, что, по информации профильных служб, плановая проверка газового оборудования в доме "проводилась в феврале", а обращений и жалоб от жителей на тот момент не поступало.

Как информировал региональный главк МЧС , в воскресенье произошел взрыв с последующим возгоранием в квартире четырехэтажки по адресу улица Ильича, 30 в Первоуральске , всего огонь охватил три квартиры. Предварительно, пострадал один человек, открытое горение было ликвидировано на 35 квадратных метрах, уточняли в ведомстве.

С большой долей вероятности данный инцидент произошел из-за нарушений правил техники безопасности при обращении с газовым оборудованием, рассказывал РИА Новости руководитель пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых . Для оказания первой медицинской помощи в больницу с места происшествия доставлены три человека – хозяйка жилища и еще две женщины из соседней квартиры.

Данный инцидент не носит криминального характера, пояснял представитель полицейского главка, а в отношении хозяйки жилища, где случилось ЧП, сообщений от соседей о ее неподобающем поведении в органы внутренних дел не поступало.

Как заявлял департамент информационной политики региона, погибших при происшествии нет, пострадали три человека, десять человек эвакуированы, в том числе три ребенка. Хозяйка жилища была госпитализирована в городскую больницу с ожогами третьей степени тяжести.