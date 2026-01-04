https://ria.ru/20260104/chp-2066378838.html
В Первоуральске потушили пожар в доме, где взорвался газ
В Первоуральске потушили пожар в доме, где взорвался газ - РИА Новости, 04.01.2026
В Первоуральске потушили пожар в доме, где взорвался газ
Пожар в жилом доме в Первоуральске Свердловской области, где взорвался газ, полностью потушен, сообщил глава города Игорь Кабец. РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T18:35:00+03:00
2026-01-04T18:35:00+03:00
2026-01-04T18:35:00+03:00
происшествия
первоуральск
свердловская область
валерий горелых
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/04/2066350960_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_89e121781c305341e29796e43d853a96.jpg
https://ria.ru/20260104/vlasti-2066340081.html
первоуральск
свердловская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/04/2066350960_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_a849d1d7a91a374ab155b5aeab2a16ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, первоуральск, свердловская область, валерий горелых, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Первоуральск, Свердловская область, Валерий Горелых, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Первоуральске потушили пожар в доме, где взорвался газ
В Первоуральске полностью потушили пожар в жилом доме
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 янв – РИА Новости.
Пожар в жилом доме в Первоуральске Свердловской области, где взорвался газ, полностью потушен, сообщил
глава города Игорь Кабец.
"Пожар в жилом доме по улице Ильича полностью ликвидирован. Все очаги возгорания потушены. Пострадавшей оказывается необходимая медицинская помощь", – написал Кабец в своем Telegram-канале.
Также он заявлял, что, по информации профильных служб, плановая проверка газового оборудования в доме "проводилась в феврале", а обращений и жалоб от жителей на тот момент не поступало.
Как информировал региональный главк МЧС
, в воскресенье произошел взрыв с последующим возгоранием в квартире четырехэтажки по адресу улица Ильича, 30 в Первоуральске
, всего огонь охватил три квартиры. Предварительно, пострадал один человек, открытое горение было ликвидировано на 35 квадратных метрах, уточняли в ведомстве.
С большой долей вероятности данный инцидент произошел из-за нарушений правил техники безопасности при обращении с газовым оборудованием, рассказывал РИА Новости руководитель пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых
. Для оказания первой медицинской помощи в больницу с места происшествия доставлены три человека – хозяйка жилища и еще две женщины из соседней квартиры.
Данный инцидент не носит криминального характера, пояснял представитель полицейского главка, а в отношении хозяйки жилища, где случилось ЧП, сообщений от соседей о ее неподобающем поведении в органы внутренних дел не поступало.
Как заявлял департамент информационной политики региона, погибших при происшествии нет, пострадали три человека, десять человек эвакуированы, в том числе три ребенка. Хозяйка жилища была госпитализирована в городскую больницу с ожогами третьей степени тяжести.
После взрыва газа в доме следователи возбудили уголовное дело о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности. В свою очередь, прокуратура региона сообщала, что специалисты оценят устойчивость конструкций здания, а точная причина произошедшего будет установлена в результате пожарно-технической экспертизы.