Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в жилом доме на Урале - РИА Новости, 04.01.2026
17:01 04.01.2026
Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в жилом доме на Урале
Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в жилом доме на Урале - РИА Новости, 04.01.2026
Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в жилом доме на Урале
Прокуратура города Первоуральска Свердловской области организовала проверку по факту взрыва газа в жилом доме, сообщила пресс-служба регионального ведомства. РИА Новости, 04.01.2026
Происшествия, Первоуральск, Свердловская область, Валерий Горелых, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в жилом доме на Урале

Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в жилом доме в Первоуральске

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 дек - РИА Новости. Прокуратура города Первоуральска Свердловской области организовала проверку по факту взрыва газа в жилом доме, сообщила пресс-служба регионального ведомства.
"Надзорное ведомство проверит соблюдение жилищных прав жителей дома. Сотрудниками прокуратуры будет дана оценка соблюдению требований законодательства, регулирующего вопросы обслуживания и проверки газового оборудования. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.
Как информировала пресс-служба регионального главка МЧС, взрыв с последующим возгоранием произошел в квартире четырехэтажки в Первоуральске в воскресенье, всего огонь охватил три квартиры. Пожарные спасли двух человек, пять жильцов эвакуировались самостоятельно, предварительно, пострадал один человек. Открытое горение ликвидировано на 35 квадратных метрах, позднее сообщили в ГУ МЧС.
Руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых сообщил РИА Новости, что "для оказания первой медицинской помощи в больницу с места происшествия доставлены три человека – хозяйка жилища и еще две женщины из соседней квартиры".
В пресс-службе прокуратуры отмечают, что, по имеющимся данным, после обращения за помощью госпитализация соседям собственницы жилья не потребовалась.
Горелых также сообщил, что "с большой долей вероятности данный инцидент произошел из-за нарушений правил техники безопасности при обращении с газовым оборудованием".
В свою очередь, в сообщении прокуратуры региона отмечается, что специалисты оценят устойчивость конструкций здания после инцидента. Жителей в настоящее время отселяют в пункт временного размещения. Точная причина произошедшего будет установлена в результате пожарно-технической экспертизы.
