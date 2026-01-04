Пожар из-за взрыва газа в жилом доме в Первоуральске

Пожар из-за взрыва газа в жилом доме в Первоуральске

Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в жилом доме на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 дек - РИА Новости. Прокуратура города Первоуральска Свердловской области организовала проверку по факту взрыва газа в жилом доме, сообщила пресс-служба регионального ведомства.

"Надзорное ведомство проверит соблюдение жилищных прав жителей дома. Сотрудниками прокуратуры будет дана оценка соблюдению требований законодательства, регулирующего вопросы обслуживания и проверки газового оборудования. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.

Как информировала пресс-служба регионального главка МЧС , взрыв с последующим возгоранием произошел в квартире четырехэтажки в Первоуральске в воскресенье, всего огонь охватил три квартиры. Пожарные спасли двух человек, пять жильцов эвакуировались самостоятельно, предварительно, пострадал один человек. Открытое горение ликвидировано на 35 квадратных метрах, позднее сообщили в ГУ МЧС.

Руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых сообщил РИА Новости, что "для оказания первой медицинской помощи в больницу с места происшествия доставлены три человека – хозяйка жилища и еще две женщины из соседней квартиры".

В пресс-службе прокуратуры отмечают, что, по имеющимся данным, после обращения за помощью госпитализация соседям собственницы жилья не потребовалась.

Горелых также сообщил, что "с большой долей вероятности данный инцидент произошел из-за нарушений правил техники безопасности при обращении с газовым оборудованием".