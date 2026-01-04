https://ria.ru/20260104/chp-2066366794.html
Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в жилом доме на Урале
Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в жилом доме на Урале - РИА Новости, 04.01.2026
Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в жилом доме на Урале
Прокуратура города Первоуральска Свердловской области организовала проверку по факту взрыва газа в жилом доме, сообщила пресс-служба регионального ведомства. РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T17:01:00+03:00
2026-01-04T17:01:00+03:00
2026-01-04T17:01:00+03:00
происшествия
первоуральск
свердловская область
валерий горелых
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/04/2066350960_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_89e121781c305341e29796e43d853a96.jpg
https://ria.ru/20251215/saratov-2062043591.html
первоуральск
свердловская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/04/2066350960_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_a849d1d7a91a374ab155b5aeab2a16ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, первоуральск, свердловская область, валерий горелых, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Первоуральск, Свердловская область, Валерий Горелых, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в жилом доме на Урале
Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в жилом доме в Первоуральске
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 дек - РИА Новости. Прокуратура города Первоуральска Свердловской области организовала проверку по факту взрыва газа в жилом доме, сообщила пресс-служба регионального ведомства.
"Надзорное ведомство проверит соблюдение жилищных прав жителей дома. Сотрудниками прокуратуры будет дана оценка соблюдению требований законодательства, регулирующего вопросы обслуживания и проверки газового оборудования. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.
Как информировала пресс-служба регионального главка МЧС
, взрыв с последующим возгоранием произошел в квартире четырехэтажки в Первоуральске
в воскресенье, всего огонь охватил три квартиры. Пожарные спасли двух человек, пять жильцов эвакуировались самостоятельно, предварительно, пострадал один человек. Открытое горение ликвидировано на 35 квадратных метрах, позднее сообщили в ГУ МЧС.
Руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых
сообщил РИА Новости, что "для оказания первой медицинской помощи в больницу с места происшествия доставлены три человека – хозяйка жилища и еще две женщины из соседней квартиры".
В пресс-службе прокуратуры отмечают, что, по имеющимся данным, после обращения за помощью госпитализация соседям собственницы жилья не потребовалась.
Горелых также сообщил, что "с большой долей вероятности данный инцидент произошел из-за нарушений правил техники безопасности при обращении с газовым оборудованием".
В свою очередь, в сообщении прокуратуры региона отмечается, что специалисты оценят устойчивость конструкций здания после инцидента. Жителей в настоящее время отселяют в пункт временного размещения. Точная причина произошедшего будет установлена в результате пожарно-технической экспертизы.