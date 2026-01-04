В Новгородской области более трех тысяч жителей остались без света

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 4 янв - РИА Новости. Более 3 тысяч жителей остаются без электричества в Новгородской области, 84 бригады энергетиков устраняют аварию, сообщает министерства ЖКХ и ТЭК региона.

"На 12.00 4 января без электроэнергии остаются 3017 жителей. К аварийно-восстановительным работам привлечены 84 бригады — 288 специалистов и 102 единицы техники", - говорится в сообщении.