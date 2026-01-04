Рейтинг@Mail.ru
На Урале возбудили уголовное дело после взрыва газа в доме - РИА Новости, 04.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:22 04.01.2026 (обновлено: 16:31 04.01.2026)
https://ria.ru/20260104/chp-2066360332.html
На Урале возбудили уголовное дело после взрыва газа в доме
На Урале возбудили уголовное дело после взрыва газа в доме - РИА Новости, 04.01.2026
На Урале возбудили уголовное дело после взрыва газа в доме
Уголовное дело о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили после взрыва газа в доме в Первоуральске Свердловской области, сообщила... РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T16:22:00+03:00
2026-01-04T16:31:00+03:00
происшествия
россия
первоуральск
свердловская область
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/04/2066350938_0:456:959:995_1920x0_80_0_0_340f9dfec92ca2d04f7ac8e79c2a5bf4.jpg
https://ria.ru/20251215/saratov-2062043591.html
россия
первоуральск
свердловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/04/2066350938_0:366:959:1085_1920x0_80_0_0_57ef7b26ba91d8a967d0a5990a2af2b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, первоуральск, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Первоуральск, Свердловская область, Следственный комитет России (СК РФ)
На Урале возбудили уголовное дело после взрыва газа в доме

После взрыва газа в Первоуральске возбудили уголовное дело

© Фото : соцсетиПожар из-за взрыва газа в жилом доме в Первоуральске
Пожар из-за взрыва газа в жилом доме в Первоуральске - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© Фото : соцсети
Пожар из-за взрыва газа в жилом доме в Первоуральске
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 янв – РИА Новости. Уголовное дело о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили после взрыва газа в доме в Первоуральске Свердловской области, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.
"По данному факту следственным отделом по городу Первоуральск СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (выполнение работ, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", – говорится в сообщении.
В СК добавили, что происшествие случилось в доме на улице Ильича, а на месте ЧП работают сотрудники Следственного комитета, МЧС и полиции, проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначаются необходимые экспертизы и устанавливается точная причина произошедшего.
Как уточнил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, ранее в отношении хозяйки жилища, где случился взрыв, сообщений от соседей о ее неподобающем поведении в полицию не поступало.
Как информировала пресс-служба регионального главка МЧС, взрыв с последующим возгоранием произошел в квартире четырехэтажки в Первоуральске в воскресенье, всего огонь охватил три квартиры. Предварительно, пострадал один человек, открытое горение ликвидировано на 35 квадратных метрах, уточняли спасатели.
С большой долей вероятности данный инцидент произошел из-за нарушений правил техники безопасности при обращении с газовым оборудованием, отмечал РИА Новости Горелых. Для оказания первой медицинской помощи в больницу с места происшествия доставлены три человека – хозяйка жилища и еще две женщины из соседней квартиры. Данное ЧП не носит криминального характера, говорил также представитель полицейского главка.
Как заявлял департамент информационной политики региона, погибших при происшествии нет, пострадали три человека, десять человек эвакуированы, в том числе три ребенка.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
В Саратове рассказали о состоянии пострадавшего при взрыве газа
15 декабря 2025, 09:11
 
ПроисшествияРоссияПервоуральскСвердловская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала