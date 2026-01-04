На Урале возбудили уголовное дело после взрыва газа в доме

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 янв – РИА Новости. Уголовное дело о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили после взрыва газа в доме в Первоуральске Свердловской области, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.

"По данному факту следственным отделом по городу Первоуральск СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (выполнение работ, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", – говорится в сообщении.

В СК добавили, что происшествие случилось в доме на улице Ильича, а на месте ЧП работают сотрудники Следственного комитета, МЧС и полиции, проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначаются необходимые экспертизы и устанавливается точная причина произошедшего.

Как уточнил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых , ранее в отношении хозяйки жилища, где случился взрыв, сообщений от соседей о ее неподобающем поведении в полицию не поступало.

Как информировала пресс-служба регионального главка МЧС, взрыв с последующим возгоранием произошел в квартире четырехэтажки в Первоуральске в воскресенье, всего огонь охватил три квартиры. Предварительно, пострадал один человек, открытое горение ликвидировано на 35 квадратных метрах, уточняли спасатели.

С большой долей вероятности данный инцидент произошел из-за нарушений правил техники безопасности при обращении с газовым оборудованием, отмечал РИА Новости Горелых. Для оказания первой медицинской помощи в больницу с места происшествия доставлены три человека – хозяйка жилища и еще две женщины из соседней квартиры. Данное ЧП не носит криминального характера, говорил также представитель полицейского главка.