В Самарской области на трассе А-300 ограничили движение
В Самарской области на трассе А-300 ограничили движение - РИА Новости, 04.01.2026
В Самарской области на трассе А-300 ограничили движение
Движение большегрузов и маршруток временно ограничили на федеральной трассе А-300 "Самара - Большая Черниговка - граница с Республикой Казахстан" в Самарской... РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T15:20:00+03:00
2026-01-04T15:20:00+03:00
2026-01-04T15:20:00+03:00
В Самарской области на трассе А-300 ограничили движение
В Самарской области на трассе А-300 ограничили движение из-за метели
САМАРА, 4 янв - РИА Новости. Движение большегрузов и маршруток временно ограничили на федеральной трассе А-300 "Самара - Большая Черниговка - граница с Республикой Казахстан" в Самарской области из-за метели, сообщили в региональном минтрансе.
"В связи с ухудшением неблагоприятных погодных условий (сильный снег, метель, порывистый ветер, ограниченная видимость) ограничено движение на следующих участках... Новое ограничение на федеральной трассе А-300 (Самара
- Большая Черниговка - граница с Республикой Казахстан)", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что ограничение вводится для большегрузов и маршруток на участке примерно с 23-го по 195-й километр.
Ранее из-за непогоды частично ограничили движение на участках федеральных дорог М-5, Р-241 и Р-229. Также в регионе отменили 19 междугородних и 29 межрегиональных автобусных рейсов, следующих от Центрального автовокзала Самары.