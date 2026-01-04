В Самарской области на трассе А-300 ограничили движение

САМАРА, 4 янв - РИА Новости. Движение большегрузов и маршруток временно ограничили на федеральной трассе А-300 "Самара - Большая Черниговка - граница с Республикой Казахстан" в Самарской области из-за метели, сообщили в региональном минтрансе.

"В связи с ухудшением неблагоприятных погодных условий (сильный снег, метель, порывистый ветер, ограниченная видимость) ограничено движение на следующих участках... Новое ограничение на федеральной трассе А-300 ( Самара - Большая Черниговка - граница с Республикой Казахстан)", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что ограничение вводится для большегрузов и маршруток на участке примерно с 23-го по 195-й километр.