В Первоуральске при взрыве газа пострадал, предварительно, один человек
В Первоуральске при взрыве газа пострадал, предварительно, один человек - РИА Новости, 04.01.2026
В Первоуральске при взрыве газа пострадал, предварительно, один человек
Предварительно, пострадал один человек при взрыве газа в жилом доме в Первоуральске Свердловской области, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС. РИА Новости, 04.01.2026
В Первоуральске при взрыве газа пострадал, предварительно, один человек
В Первоуральске при взрыве газа в доме пострадал, предварительно, один человек