В Первоуральске при взрыве газа пострадал, предварительно, один человек - РИА Новости, 04.01.2026
15:14 04.01.2026
https://ria.ru/20260104/chp-2066352143.html
В Первоуральске при взрыве газа пострадал, предварительно, один человек
В Первоуральске при взрыве газа пострадал, предварительно, один человек
Предварительно, пострадал один человек при взрыве газа в жилом доме в Первоуральске Свердловской области, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС. РИА Новости, 04.01.2026
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 янв – РИА Новости. Предварительно, пострадал один человек при взрыве газа в жилом доме в Первоуральске Свердловской области, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.
"В городе Первоуральске взрыв с последующим возгоранием произошел в квартире четырехэтажки. Всего огонь охватил три квартиры. Пожарные спасли двух человек. Пять жильцов эвакуировались самостоятельно. Предварительно, пострадал один человек", – говорится в сообщении.
На месте работают 16 специалистов и 6 единиц техники, добавили в главке.
