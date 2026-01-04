https://ria.ru/20260104/chp-2066349175.html
Посольство России рассказало об обращениях от граждан в Венесуэле
Посольство России рассказало об обращениях от граждан в Венесуэле - РИА Новости, 04.01.2026
Посольство России рассказало об обращениях от граждан в Венесуэле
Посольство России после атаки США получает много обращений от россиян, находящихся в Венесуэле, и их родственников, рекомендует не поддаваться панике, сообщил... РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T14:52:00+03:00
2026-01-04T14:52:00+03:00
2026-01-04T15:25:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
россия
николас мадуро
дональд трамп
силия флорес
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066197796_0:156:3072:1884_1920x0_80_0_0_0f39b7753d4274582cfe572f1b271037.jpg
https://ria.ru/20260104/mid-2066331342.html
венесуэла
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066197796_319:0:3050:2048_1920x0_80_0_0_615a628d59d05eadfe9b4a132f8a22b2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венесуэла, сша, россия, николас мадуро, дональд трамп, силия флорес, оон, мид кнр, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, США, Россия, Николас Мадуро, Дональд Трамп, Силия Флорес, ООН, МИД КНР, Удары США по Венесуэле
Посольство России рассказало об обращениях от граждан в Венесуэле
Мелик-Багдасаров: посольство РФ получает много обращений от граждан в Венесуэле
КАРАКАС, 4 янв - РИА Новости. Посольство России после атаки США получает много обращений от россиян, находящихся в Венесуэле, и их родственников, рекомендует не поддаваться панике, сообщил посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.
"К нам поступают многочисленные обращения российских граждан, как тех, кто находится в Венесуэле
временно с различными целями, так и родственников обеспокоенных их судьбой", - сказал он RT
.
Дипломат подчеркнул, что среди погибших и пострадавших российских граждан нет.
"Рекомендуем всем без исключения не поддаваться панике", - сказал посол.
Президент США Дональд Трамп
3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро
и его супруга Силия Флорес
были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе
и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.
Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона
и запросил срочное заседание СБ ООН
.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва
заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
В Пекине
вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу. В МИД КНР
подчеркнули, что действия США нарушают международное право и основные нормы международных отношений, а также противоречат целям и принципам Устава ООН.
МИД КНДР
тоже решительно осудил насилие США в отношении Венесуэлы, расценил действия Вашингтона как грубое нарушение суверенитета и международного права.