Посольство России рассказало об обращениях от граждан в Венесуэле

КАРАКАС, 4 янв - РИА Новости. Посольство России после атаки США получает много обращений от россиян, находящихся в Венесуэле, и их родственников, рекомендует не поддаваться панике, сообщил посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.

"К нам поступают многочисленные обращения российских граждан, как тех, кто находится в Венесуэле временно с различными целями, так и родственников обеспокоенных их судьбой", - сказал он RT

Дипломат подчеркнул, что среди погибших и пострадавших российских граждан нет.

"Рекомендуем всем без исключения не поддаваться панике", - сказал посол.

Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.

Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН

МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.

Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу. В МИД КНР подчеркнули, что действия США нарушают международное право и основные нормы международных отношений, а также противоречат целям и принципам Устава ООН.