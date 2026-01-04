Рейтинг@Mail.ru
В шести районах Волгоградской области восстановили электроснабжение - РИА Новости, 04.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:42 04.01.2026
https://ria.ru/20260104/chp-2066347814.html
В шести районах Волгоградской области восстановили электроснабжение
В шести районах Волгоградской области восстановили электроснабжение - РИА Новости, 04.01.2026
В шести районах Волгоградской области восстановили электроснабжение
Бригады энергетиков полностью восстановили электроснабжение в шести районах Волгоградской области, нарушенное из-за непогоды, ещё в шести работы продолжаются,... РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T14:42:00+03:00
2026-01-04T14:42:00+03:00
происшествия
волгоградская область
новоаннинский район
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155173/55/1551735537_0:63:1500:907_1920x0_80_0_0_26bd4142336ec4a056d61697ae6e5e3c.jpg
https://ria.ru/20260103/kuban-2066277992.html
волгоградская область
новоаннинский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155173/55/1551735537_105:0:1396:968_1920x0_80_0_0_b3499f465306b6ad7eb545fec0acdce2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, волгоградская область, новоаннинский район, новый год
Происшествия, Волгоградская область, Новоаннинский район, Новый год
В шести районах Волгоградской области восстановили электроснабжение

В Волгоградской области специалисты восстановили электроснабжение в 6 районах

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Линии электропередачи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВОЛГОГРАД, 4 янв - РИА Новости. Бригады энергетиков полностью восстановили электроснабжение в шести районах Волгоградской области, нарушенное из-за непогоды, ещё в шести работы продолжаются, сообщает администрация региона.
Волгоградской области устраняют последствия непогоды. На 12.00 полностью восстановлено электроснабжение в Алексеевском, Иловлинском, Новониколаевском и Новоаннинском районах, а также в большинстве сел Городищенского и Урюпинского районов, где ранее фиксировались отключения", - сообщила администрация в своем Telegram-канале.
Как уточняют власти, ещё в шести районах области работы продолжаются, в них задействованы 45 бригад энергетиков и спецтехника.
По информации "Россетти Юг", аварии на сетях связаны со снегопадом, метелью и сильным ветром, которые отмечались накануне.
Автомобиль в Белореченске после сильного снегопада - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
На Кубани частично восстановили электроснабжение после непогоды со снегом
3 января, 22:47
 
ПроисшествияВолгоградская областьНовоаннинский районНовый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала