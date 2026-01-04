https://ria.ru/20260104/chp-2066347814.html
В шести районах Волгоградской области восстановили электроснабжение
В шести районах Волгоградской области восстановили электроснабжение - РИА Новости, 04.01.2026
В шести районах Волгоградской области восстановили электроснабжение
Бригады энергетиков полностью восстановили электроснабжение в шести районах Волгоградской области, нарушенное из-за непогоды, ещё в шести работы продолжаются,... РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T14:42:00+03:00
происшествия
волгоградская область
новоаннинский район
новый год
волгоградская область
новоаннинский район
В шести районах Волгоградской области восстановили электроснабжение
В Волгоградской области специалисты восстановили электроснабжение в 6 районах