"Челси" сыграл вничью с "Манчестер Сити" в первом матче после ухода Марески
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
22:32 04.01.2026 (обновлено: 22:36 04.01.2026)
"Челси" сыграл вничью с "Манчестер Сити" в первом матче после ухода Марески
"Челси" сыграл вничью с "Манчестер Сити" в первом матче после ухода Марески - РИА Новости Спорт, 04.01.2026
"Челси" сыграл вничью с "Манчестер Сити" в первом матче после ухода Марески
"Манчестер Сити" дома сыграл вничью с лондонским "Челси" в матче 20-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 04.01.2026
Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
спорт, энцо мареска, энцо фернандес, челси, манчестер сити, английская премьер-лига (апл)
Футбол, Спорт, Энцо Мареска, Энцо Фернандес, Челси, Манчестер Сити, Английская премьер-лига (АПЛ)
"Челси" сыграл вничью с "Манчестер Сити" в первом матче после ухода Марески

"Челси" сыграл вничью с "Манчестер Сити" в первом матче после отставки Марески

© Соцсети АПЛФутболисты "Челси" и "Манчестер Сити"
Футболисты Челси и Манчестер Сити - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© Соцсети АПЛ
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. "Манчестер Сити" дома сыграл вничью с лондонским "Челси" в матче 20-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча прошла в Манчестере и завершилась со счетом 1:1. У хозяев забил Тиджани Рейндерс (42-я минута), у гостей - Энцо Фернандес (90+4).
Английская премьер-лига (АПЛ)
04 января 2026 • начало в 20:30
Завершен
Манчестер Сити
1 : 1
Челси
42‎’‎ • Тиджани Рейндерс
90‎’‎ • Энцо Фернандес
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Челси" проводил свой первый матч после ухода итальянского тренера Энцо Марески, об отставке которого было объявлено 1 января. Обязанности главного тренера "синих" исполнял тренер молодежной команды (футболисты не старше 21 года) Калум Макфарлейн.
"Манчестер Сити" (42 очка) занимает второе место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ) и отстает от лидирующего "Арсенала" на 6 очков. "Челси" (31), который одержал одну победу в последних семи матчах, располагается на пятой позиции.
В следующем туре "Манчестер Сити" примет "Брайтон", "Челси" в гостевом лондонском дерби встретится с "Фулхэмом". Обе встречи пройдут 7 января.
Гонсало Гарсия - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
ФутболСпортЭнцо МарескаЭнцо ФернандесЧелсиМанчестер СитиАПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)
 
