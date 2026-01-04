https://ria.ru/20260104/chelsi-2066405609.html
"Челси" сыграл вничью с "Манчестер Сити" в первом матче после ухода Марески
"Челси" сыграл вничью с "Манчестер Сити" в первом матче после ухода Марески - РИА Новости Спорт, 04.01.2026
"Челси" сыграл вничью с "Манчестер Сити" в первом матче после ухода Марески
"Манчестер Сити" дома сыграл вничью с лондонским "Челси" в матче 20-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 04.01.2026
