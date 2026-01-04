Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области два человека пострадали при ударах дронов ВСУ - РИА Новости, 04.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:45 04.01.2026
В Белгородской области два человека пострадали при ударах дронов ВСУ
Два человека пострадали в Грайворонском и Борисовском округах Белгородской области в результате ударов дронов ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 04.01.2026
Два человека пострадали при атаке дронов ВСУ на Белгородскую область

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 4 янв - РИА Новости. Два человека пострадали в Грайворонском и Борисовском округах Белгородской области в результате ударов дронов ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Два муниципалитета атакованы ВСУ. Пострадали два мирных жителя. В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа FPV-дрон ударил по автомобилю. Мужчину, получившего множественные осколочные ранения головы, грудной клетки и ног, доставляют в городскую больницу №2 города Белгорода. В результате второй атаки дрона повреждена ещё одна машина", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он добавил, что в Борисовском округе в селе Берёзовка при детонации дрона мужчина получил минно-взрывную травму, а также осколочное ранение спины. Пострадавший в тяжёлом состоянии госпитализирован.
"В селе Глотово в результате обстрела повреждена линия электропередачи. Электроснабжение отсутствует в ряде населённых пунктов. Аварийные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Минобороны РФ", - подчеркнул глава области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
