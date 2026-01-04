"Чебурашка 2" стал чемпионом российского проката

Вторая часть истории о Чебурашке вышла в прокат 1 января. Рубеж в первый миллиард рублей сборов картина преодолела на второй день показов.

Ежедневно фильм посещает порядка миллиона человек: так, по данным ЕАИС, сиквел "Чебурашки" посмотрели уже 4 661 389 зрителей.

Первую часть "Чебурашки" о знаменитом литературном и анимационном персонаже также снял Дьяченко. Кинопремьера состоялась 1 января 2023 года. За две недели кинолента стала самым кассовым фильмом за всю историю отечественного проката. Сборы в России и других странах СНГ превысили семь миллиардов рублей.