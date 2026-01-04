"Чебурашка 2" стал чемпионом российского проката

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Кассовые сборы фильма "Чебурашка 2" режиссера Дмитрия Дьяченко превысили 2,5 миллиарда рублей уже на четвертый день кинопроката, свидетельствуют данные ЕАИС Фонда кино.
"Общие сборы — 2 507 531 926 рублей", — говорится в сообщении.
Вторая часть истории о Чебурашке вышла в прокат 1 января. Рубеж в первый миллиард рублей сборов картина преодолела на второй день показов.
Ежедневно фильм посещает порядка миллиона человек: так, по данным ЕАИС, сиквел "Чебурашки" посмотрели уже 4 661 389 зрителей.
Министр культуры Ольга Любимова в декабре называла "Чебурашку 2" одной из ключевых премьер новогоднего проката. На премьере фильма режиссер Дьяченко призвал зрителей вспомнить о самом дорогом в жизни — семье и отношениях с детьми и родителями.
В семейном блокбастере "Чебурашка 2" к своим ролям вернулись Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Федор Добронравов, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Дмитрий Лысенков, Артем Быстров, Софья Зайка, Илья Кондратенко, Ева Смирнова, Наталья Щукина. К актерскому ансамблю второй части присоединились Александр и Матвей Лыковы, а также Виктор Добронравов.
Первую часть "Чебурашки" о знаменитом литературном и анимационном персонаже также снял Дьяченко. Кинопремьера состоялась 1 января 2023 года. За две недели кинолента стала самым кассовым фильмом за всю историю отечественного проката. Сборы в России и других странах СНГ превысили семь миллиардов рублей.